Büyükşehir, Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nı gerçekleştirdi - Son Dakika
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Büyükşehir, Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nı gerçekleştirdi

11.10.2022 00:57
Büyükşehir, Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nı gerçekleştirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı, Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı, Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 46 maddelik gündem karara bağlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısı, Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. 18 asıl, 28 ek gündem maddesi olmak üzere 46 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı.

Mecliste, Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in isminin Büyükşehir Belediyesi veya Bünyan Belediyesi sınırlarında uygun olan bir caddeye verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu görüşüldü. Rapor, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

Meclis gündeminde, Tomarza Belediyesi'ne 25 milyon TL, Yeşilhisar Belediyesi'ne 12 milyon TL, Sarız Belediyesi'ne 4,5 milyon TL ve Özvatan Belediyesi'ne 3 milyon TL ek bütçe verilmesi talebi de görüşüldü. Taleplerin, Plan Bütçe Komisyonu'na gitmesi konusu meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

Mecliste ayrıca kardeş şehir olan Macaristan'ın Mickolc şehri ile dostluğu pekiştirmek ve mevcut kardeş şehir ilişkilerini ileriye taşımak amacıyla 25-29 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen yurtdışı ziyareti hakkında bilgilendirme yapıldı.

Belediye Meclis Üyesi Hasan Özsoy, "Bu geziye İyi Parti adına katıldım, çok da mutlu oldum, çok faydalı olduğuna inanıyorum. Oradaki büyükelçimizi tanımaktan mutlu oldum. Bu gezide birlik, beraberlik sergilendi, bunu memnuniyetle, özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Beye ve geziye katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çok nezaketli, duyarlı ve çok faydalı gezi olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da, "Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten birlik, beraberlik içerisinde güzel bir ziyaret oldu. Bu tür teknik ziyaretlerin tüm meclis üyelerimize fayda getireceğine inanıyoruz" diyerek, Macaristan'ın bulunduğu ekonomik durumu anlattı.

Maddelerle ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkanvekili Savruk, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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