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Büyükşehir, gençlerin yanında olmaya devam ediyor

Büyükşehir'in tercih desteğine gençler ilgi gösteriyor

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 'Geleceğin Yolunda, Büyükşehir Yanında' sloganıyla 24 Temmuz'da başlattığı YKS tercih desteğine öğrenciler ve velileri büyük ilgi gösteriyor. 20 ilçede 09-18 saatleri arasında gerçekleştirilen YKS tercih desteği, 2 Ağustos'a kadar devam edecek.

Üniversite tercihi yapacak gençlerin en doğru şekilde tercihlerini yapabilmelerini sağlamak amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın 20 ilçede kurduğu tercih noktaları gençler ve aileleri tarafından büyük ilgi görüyor. 24 Temmuz'da başlayan YKS tercih desteği, 2 Ağustos'a kadar devam edecek. Bu günler aralığında her gün 09-18 saatleri arasında uzmanlar eşliğinde gençlere destek veren Büyükşehir Belediyesi, gençlerin en uygun tercihi yapmalarına yardımcı oluyor.

Öncelik başarı sıralaması

Öğrencilere doğru tercihin nasıl yapılacağı konusunda yol gösteren Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretmeni Burcu Azkan "Başarı sıralamaları ve şehir bazında istek öncelikleri göz önüne alınıyor. Aynı zamanda ilgi duydukları alanlara göre bir sıralama ortaya çıkarıyoruz. Daha sonra en uygun şekilde ailelerinin ve kendilerinin de isteklerini aldıktan sonra; uygun, tutarlı, en doğru tercihi yapmak için uğraşıyoruz. Belediyenin yapmış olduğu bu çalışmayı çok doğru ve uygun buluyorum. Öğrencilerimiz, yoğun bir şekilde gençlik ofisine yanımıza geliyorlar. İyi dönüşlerini alıyorum. Birkaç kişinin daha görüşünü aldıktan sonra tekrardan uğramak için ve tercihleri sonlandırmak için görüşmeler yapıyoruz" diye konuştu.