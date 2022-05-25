Büyükşehir ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında 'Sağlık' Protokolü - Son Dakika
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Büyükşehir ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında 'Sağlık' Protokolü

25.05.2022 14:54
Büyükşehir ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında 'Sağlık' Protokolü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür Anonim Şirketi (KAYMEK) ile Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü arasında 'İlk Yardım Kursu ve Sağlık Seminerleri Düzenlenmesine İlişkin' İş Birliği Protokolü yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür Anonim Şirketi (KAYMEK) ile Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü arasında 'İlk Yardım Kursu ve Sağlık Seminerleri Düzenlenmesine İlişkin' İş Birliği Protokolü yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen iş birliği imza protokolü imza törenine Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Serhat Koyuncu ve KAYMEK A.Ş. Müdürü Denizhan Burhan Çanakpınar katıldı.

"20 BİNİN ÜZERİNDE ÖĞRENCİMİZ MEVCUTTUR"

Protokol imza töreninde açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, "Belediyemizde eğitim işleri KAYMEK A.Ş. tarafından yürütülmektedir. Yaklaşık 120 branşta eğitim verilmektedir, 20 binin üzerinde öğrencimiz mevcuttur" dedi.

Öztürk, ilk yardım ve sağlık denildiği zaman İl Sağlık Müdürlüğü'nün bu işin uzmanı olduğunu belirterek, "Herkes uzmanlık alanında eğitim versin düşüncesindeyiz. Biz uzmanlığımızı 120 branşta yapıyoruz, bu uzmanlık alanında da İl Sağlık Müdürlüğümüz ile işbirliği yapmaktayız. Sizlerle işbirliği yapmaktan dolayı mutluyuz. Protokolümüzün Cenab-ı Allah'tan hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli de protokolde yaptığı konuşmada, İl Sağlık Müdürlüğü ve KAYMEK arasında eğitim amaçlı ilk yardım sertifikasını verme öncelikli olarak ve diğer eğitimleri de dahil eden bir eğitim amaçlı protokol imzaladıklarını ifade etti.

"KAYMEK, KAYSERİ'NİN 6'NCI ÜNİVERSİTESİ GİBİ İŞLEV GÖRMEKTE"

KAYMEK'in Kayseri'de çok farklı hizmetler yaptığını söyleyen Benli, "Özellikle 39 merkezde, 51 noktada KAYMEK'in yaklaşık 20 bin öğrencisinin olduğunu duyduğumda çok mutlu olmuştum. Bir nevi Kayseri'nin 6'ncı üniversitesi gibi işlev görmekte. Emeği geçen başta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç olmak üzere sayın başkanım Serdar Öztürk'e ve tüm KAYMEK yöneticilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum" dedi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kayseri'de doğru ilk yardım uygulamanın önemini her yerde vurguladıklarının altını çizerek, "Yaklaşık 13 binden fazla kişi bizim sertifikasyonumuza tabi oldu. KAYMEK öğrencilerine de bu sertifikasyonu sağlamak istiyoruz. Diğer sağlık alanındaki eğitimleri de KAYMEK ile sunmuş olacağız. İş birliğinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından KAYMEK Yönetim Kurulu Başkanı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ve Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli arasında işbirliği protokolüne dair imzalar atıldı.

İş birliği protokolü, KAYMEK ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında vatandaşların bir kaza anında veya hayati tehlikeye sebep olan olaylarda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtulması, hasta veya kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek için ilaç kullanmadan ve doğru yöntemlerle olaya müdahale edebilmesi amacıyla 'İlk Yardım Kursu' vermeyi amaçlıyor.

Protokol çerçevesinde, ihtiyaç duyulması halinde uzmanlar tarafından sağlıkla ilgili konularda İlk Yardım Kursu ve sağlık seminerleri düzenleyerek farkındalık oluşmasına katkı sağlanması hedefleniyor. - KAYSERİ

Büyükşehir ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında 'Sağlık' Protokolü
Büyükşehir ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında 'Sağlık' Protokolü
Büyükşehir ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında 'Sağlık' Protokolü
Büyükşehir ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında 'Sağlık' Protokolü

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Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, İlk Yardım, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükşehir ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında 'Sağlık' Protokolü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükşehir ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında 'Sağlık' Protokolü - Son Dakika
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