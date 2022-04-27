Büyükşehir ile Kayseri tarım şehri oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Büyükşehir ile Kayseri tarım şehri oldu

27.04.2022 11:53
Büyükşehir ile Kayseri tarım şehri oldu

Kayseri Büyükşehir Belediye'sinin desteklerini alan Kayseri çiftçisi, işlenen tarım alanları miktarında Kayseri'yi büyükşehirler arasında 4. sıraya taşıdı.

Kayseri Büyükşehir Belediye'sinin desteklerini alan Kayseri çiftçisi, işlenen tarım alanları miktarında Kayseri'yi büyükşehirler arasında 4. sıraya taşıdı. Kayseri, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın özel önem verdiği ve pozitif ayrımcılık yaptığı tarım alanındaki gelişimi sayesinde 30 büyükşehir arasında ilk 4'te yer aldı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından paylaşılan ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) kaynak gösterildiği son bilgilerde, Büyükşehir Belediyesi'nin hemen her akanda verdiği destekleri de kullanan Kayseri çiftçisi, 5 milyon 718 bin 89 dekar tarım arazisi işleyerek ürün elde etti. Bu miktar ile Kayseri, büyükşehirler içerisinde 4'üncü sırada yer buldu. Tarım alanı verileri sıralamasında Konya 1., Ankara 2. ve Şanlıurfa ise 3. sırada yer aldı. Başkan Büyükkılıç başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi, 3 yıllık süreçte tarımsal üretimin hemen her alanında kullanılmak üzere aralarında tohum ve canlı hayvan dağıtımı, traktör başta olmak üzere diğer tarım araç-gereçleri, tesis, sulama projeleri ile tarımsal üretim eğitimleri gibi çiftçilere yönelik olarak 100 milyon 794 bin TL'lik mal ve hizmet desteğinde bulundu.

Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ilk 3 ayda, 16 milyon 956 TL maliyetle bin 413 ton yem bitkisi, 1 milyon 250 bin TL'lik bin 85 ton yazlık buğday, 3 milyon TL'lik 193 ton aspir tohumu, 2.5 milyon TL'lik 150 ton nohut tohumu, 1 milyon 677 bin TL'lik 93 ton korunga tohumu ve 12 bin TL'lik 4 ton kuraklığa dayanıklı ekmeklik buğday tohumu dağıttı. 193 bin 843 dekar alana ekim yapılacak olan 2 bin 938 ton tohumların toplam maliyeti 25 milyon 395 bin TL olurken, tüm bu uygulamalar neticesinde Büyükşehir'in tarım alanındaki destekleri meyvesini verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, endüstri, ticaret, turizm, eğitim şehri olan Kayseri'yi tarım şehri haline de dönüştürdü. - KAYSERİ

Büyükşehir ile Kayseri tarım şehri oldu
Büyükşehir ile Kayseri tarım şehri oldu
Büyükşehir ile Kayseri tarım şehri oldu
Büyükşehir ile Kayseri tarım şehri oldu
Büyükşehir ile Kayseri tarım şehri oldu

YORUMLAR
500
Arı yetiştiricilerine besleme şekeri dağıtıldı Arı yetiştiricilerine besleme şekeri dağıtıldı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Uraysim Davasında İlk Raundu Kazandı: Mahkeme Yürütmeyi Durdurma Kararı Verdi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Uraysim Davasında İlk Raundu Kazandı: Mahkeme Yürütmeyi Durdurma Kararı Verdi

Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Kayseri, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir ile Kayseri tarım şehri oldu - Son Dakika


Son Dakika
11:52 Ozan Dolunay ile Berrak Tüzünataç yeni dizi projesi için bir araya geliyor
11:48 Merve Boluğur, yaza hızlı bir giriş yaptı! İşte mayolu pozu
11:45 Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişme: Rus ordusuna ait askeri mühimmat deposu vuruldu!
11:45 23 yıldır satılık olan adanın fiyatı yükseldi: Yeni fiyatı 360 milyon TL
11:44 İYİ Parti lideri Akşener: Gezi çaresizlere umut olmuştur ve Erdoğan "Gezi" sözcüğünden hep korkmuştur
11:36 Eymen bebekle ilgili telefon incelemesinden çıkan korkunç sonuç: Öz annesi bile istismar etmiş
11:22 27 Nisan'da dolar 14,81 seviyelerinde alıcı buluyor
11:22 Kılıçdaroğlu'ndan CHP Kadın Kolları'na elektriği kesilen hanelerle dayanışma talimatı
11:19 Altın düşüşe geçti gram fiyatı 900 liradan işlem görüyor
11:10 Dünya Bankası'nın altın tahmini yatırımcıları tedirgin etti: 2023'teki düşüş öncesi mütevazı yükseliş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 12:05:54. #1.12#
SON DAKİKA: Büyükşehir ile Kayseri tarım şehri oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement