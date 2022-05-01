Büyükşehir'in Çocuk Oyunları Sergisi bayramda da ziyaretçilerini ağırlayacak - Son Dakika
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Büyükşehir'in Çocuk Oyunları Sergisi bayramda da ziyaretçilerini ağırlayacak

01.05.2022 12:20
Büyükşehir'in Çocuk Oyunları Sergisi bayramda da ziyaretçilerini ağırlayacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş. tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Kayseri Kalesi'nde açılan ve ziyaretçi akınına uğrayan "70'ler 80'ler 90'lar Sokakta Oynuyor Çocuklar" isimli sergi Ramazan Bayramı boyunca Kayseri Park...

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş. tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Kayseri Kalesi'nde açılan ve ziyaretçi akınına uğrayan "70'ler 80'ler 90'lar Sokakta Oynuyor Çocuklar" isimli sergi Ramazan Bayramı boyunca Kayseri Park AVM'de vatandaşların beğenisine sunulacak.

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında yerel yönetim hizmetlerini büyük bir gayretle yerine getiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ayrıca eğitimden sağlığa, spordan kültür sanata pek çok alanda faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, Anadolu'nun en büyük eğitim organizasyonlarından Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından hazırlanan ve 23 Nisan'da Başkan Büyükkılıç'ın çocuklarla birlikte açılışını gerçekleştirdiği "70'ler 80'ler 90'lar Sokakta Oynuyor Çocuklar" isimli sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başkan Büyükkılıç, 1970'li, 1980'li, 1990'lı yıllarda sokaklarda oynanan çocuk oyunlarını sanatsal olarak yansıtan serginin büyük beğeni topladığını ve ziyaretçi akınına uğradığını belirterek, "KAYMEK'imiz sadece verdiği kurslarla değil sergiler, seminerler, workshoplar, yarışmalar, geziler ve sosyal sorumluluk projeleriyle halkın teveccühünü kazanmış, bu zamana kadar yapılmış sanatsal sergilere yepyeni bir sergi ekleyerek nesiller arası gönül köprüsü kurmayı bir kez daha başarmıştır" dedi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102'nci yılı vesilesiyle hazırlanan 102 adet bez bebek ile 1970'li, 1980'li, 1990'lı yıllarda sokaklarda oynanan çocuk oyunlarını sanatsal olarak günümüz çocuklarına aktaran sergi Kayseri Kalesi'nde ziyaretçilerini ağırladığı süre boyunca ilgi odağı oldu.

BAYRAM BOYUNCA ZİYARETÇİLERLE BULUŞACAK

KAYMEK eğitmenleri tarafından hazırlanan ve büyük beğeni toplayan sergi Ramazan Bayramı boyunca 10.00 - 22.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlamak üzere Kayseri Park AVM'ye taşındı. Dolgu oyuncak bebek yapımı, keçe iğneleme, hazır giyim, ahşap boyama, dekoratif zemin çalışması, strafor şekillendirme, geri dönüşüm gibi tekniklerle hazırlanan sergide yüzde 50 atık malzeme kullanıldı. Pens, Sek Sek, Gemi, İp Atlama, Misket, Tüf Tüf, Hal Hal, Makara Araba, Telefon, Araba Otobüs, Tornet, Sapan, Çanak Çömlek, Çatapat, Yakar Top, Füze, Yağ Satarım, Lastik Teker, Topaç, Uçurtma, Çember, Beştaş, Met, Körebe, Uzuneşek ve Birdirbir gibi 26 adet çocuk oyunun yer aldığı sergi, çocukların internetsiz ve sanal oyunsuz bir dünyada birlik beraberlik ruhuyla nasıl da verimli vakit geçirdiklerini gözler önüne seriyor. - KAYSERİ

Büyükşehir'in Çocuk Oyunları Sergisi bayramda da ziyaretçilerini ağırlayacak
Büyükşehir'in Çocuk Oyunları Sergisi bayramda da ziyaretçilerini ağırlayacak
Büyükşehir'in Çocuk Oyunları Sergisi bayramda da ziyaretçilerini ağırlayacak
Büyükşehir'in Çocuk Oyunları Sergisi bayramda da ziyaretçilerini ağırlayacak

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Kayseri, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir'in Çocuk Oyunları Sergisi bayramda da ziyaretçilerini ağırlayacak - Son Dakika


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