Büyükşehir\'in Kısa Mola hizmeti özel bireylere umut oldu

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Zihinsel Engelliler Derneği'nin talebi üzerine tasarruf tedbirleri sebebiyle Halk Eğitim Merkezi'nde bu yıl açılamayan kursları Menteşe Kısa Mola Merkezi'nde açtı.

Türkiye'de ilk olan ve engelli bireylere hizmet vermek için kurulan Kısa Mola Merkezleri Muğla'nın önemli konumlarında yer alıyor. Sosyal belediyecilik hizmetleri ile vatandaşların yanında olan Kısa Mola hizmeti engelli çocuklara sahip ailelerin tercihi olmaya devam ediyor. Muğla Zihinsel Engelliler Derneği'nin istekleri doğrultusunda Halk Eğitim Merkezi'nde her yıl açılan kurslar bu yıl tasarruf tedbirleri sebebiyle açılamadı. Bunun üzerine kurs açılması için Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne talepte bulunan Muğla Zihinsel Engelliler Derneği'nin sorunları Kısa Mola Merkezi'yle çözüldü.

20 yaş üzeri öğrenimini tamamlamış hafif ve orta düzeyde 34 zihinsel engelli birey Menteşe Kısa Mola Merkezi'nde; haftanın dört günü ikişerli gruplar halinde etkinliklere katılıyor. Etkinlikler arasında; ahşap boyama, resim, el becerileri, takı tasarımı ve seramik gibi uygulamalar yer alıyor.

Otizmli bireyler de bu uygulamadan yararlanacak

Hafif ve orta düzeyde özel gereksinimli bireylerin dışında otizmli bireyler de Menteşe Belediyesi ile yapılan iş birliği sonucunda Menteşe Belediyesi'ne ait 'Bi Nefes Otizm Hareket Merkezi'nde haftada iki gün alanında uzman antrenörler eşliğinde sportif faaliyetler yürütüyor.

"Kısa Mola Merkezi bizi yarı yolda bırakmadı"

Çocuğunu Kısa Mola Merkezi'ne getiren baba Ali Çömentepe, "Özel gereksinimli çocuklarımız için daha önce Halk Eğitim Merkezi'nde kurslar açılıyordu. Ama bu sene tasarruf tedbirleri sebebiyle her sene gittiğimiz bu kurslar açılmadı. Biz de çocuklarımızın faydalanması için ve biz ailelerin de nefes alacağı bir zaman dilimi oluşturmak adına Kısa Mola Merkezi'ndeki kurslardan yararlandık. Taleplerimiz Büyükşehir Belediyemiz ve Menteşe Belediyemiz tarafından geri çevrilmedi. Kısa Mola hizmeti sayesinde çocuklarımız keyifli vakit geçirirken aileler de rahatlayacak zamanı bulmuş oldu" dedi.

"Hem çocuklarımız hem biz rahat nefes aldık"

"Çocuklarımızı evde sıkıştırmak zorunda kalmıyoruz. Özel gereksinimli çocuklara sahip aileleri de rahatlatıyor." diyerek Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden baba Mustafa Dökel, "Büyükşehir Belediyemiz bizim eksiğimizi gördü. Bu sayede çocuklarımız evlerde sıkışıp kalmak zorunda değil. Bu hizmet sayesinde hem çocuklar rahatladı hem de aileler rahat bir nefes aldı. Bizim çocuklarımız daha sıkılgan olduğu için onları oyalayacak aktiviteler bulmakta zorlanabiliyoruz. Ama burada katıldıkları etkinlikler sayesinde sosyalleşirken vakit de geçirebiliyorlar. Bu hizmette emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Başkan Aras taleplerimize kayıtsız kalmadı"

Her yıl açtırdıkları kursların bu yıl açılamamasına değinen Muğla Zihinsel Engelliler Dernek Başkanı Menderes Çetinözlü, "Bu yıl tasarruf tedbirleri sebebiyle her yıl düzenli bir şekilde Halk Eğitim Merkezi'nde açtırdığımız Hayat Boyu Öğrenme kurslarımız açılamadı. Biz de bu haberle birlikte dernek olarak bir açıklama yaptık ve bu açıklamamıza Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras, taleplerimize kayıtsız kalmadı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu.

Menteşe Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ortaklaşa çalışıyor

Projenin detaylarını anlatan Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Zeliha Balık, "Menteşe Kısa Mola Merkezi'mizde 20 yaş üstü öğrenimini tamamlamış ve Halk Eğitim Merkezi'ne yönlendirilen özel gereksinimli bireylerle çalışıyoruz. Hafif ve orta düzeyde olan zihinsel engellilerimiz ile haftanın 4 günü ikişerli gruplar halinde etkinlikler yapıyoruz. Etkinliklerimiz arasında, ahşap boyama, sanat etkinlikleri, el becerileri, takı tasarımı ve seramik gibi uygulamalar yer alıyor. Öte yandan otizmli bireylerimiz de 'Bi Nefes Otizm Hareket Merkezi'nde kurslara katılıyor. Bunun için Menteşe Belediyesi ile iş birliği yaparak ağır düzeyde yer alan otizmli bireylerimizin sosyalleşmelerini ve enerjilerini atmalarını sağlıyoruz. 'Bi Nefes Otizm Hareket Merkezi'nde Otizmli bireyler, haftanın iki günü alanında uzman antrenörler eşliğinde sportif faaliyetler yürütüyor" ifadelerine yer verdi.

Başkan Aras "Engelli bireylerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sosyal belediyecilik çalışmaları ile tüm vatandaşların yanında olduklarını, engelleri sevgi ve hizmetlerle aşmak için çalıştıklarını belirtti. Başkan Aras; "Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar nedeni ile tasarruf tedbirleri adı altında bir takım hizmetler durduruldu. Muğlamızda engelliler için yapılan bazı hizmetlerin bu tedbirler nedeniyle yapılamamasını öğrendiğimizde Büyükşehir Belediyesi olarak devreye girdik. Engelli bireylere sahip ailelerimizin ve onların evlatları için tasarruf tedbirleri nedeniyle yapılamayan kursları Kısa Mola merkezlerimizde açtık. Ailelerimizin ve en önemlisi özel gereksinimli evlatlarımızın yüzlerini bir nebze olsun güldürebildik. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız" - MUĞLA