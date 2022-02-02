Üye Girişi
Büyükşehir'in 'Organik Tarım Temel Eğitim Programı' sürüyor - Son Dakika

Büyükşehir'in 'Organik Tarım Temel Eğitim Programı' sürüyor

02.02.2022 12:04
Büyükşehir'in 'Organik Tarım Temel Eğitim Programı' sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı'nın toplam 53 bin metrekare alanda 54 adet Doğal Üretim Bahçesi'nde yeni dönemdeki organik tarım üreticisi kullanıcılarını belirlemek amacıyla başlattığı Organik Tarım Temel Eğitim programı sürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı'nın toplam 53 bin metrekare alanda 54 adet Doğal Üretim Bahçesi'nde yeni dönemdeki organik tarım üreticisi kullanıcılarını belirlemek amacıyla başlattığı Organik Tarım Temel Eğitim programı sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ve 31 Ocak'ta başlayan eğitimler 6 Şubat'ta sona erecek. 30 saat sürecek eğitimler, Organik Tarım Mevzuatı, Doğal Üretim Bahçesi Kullanımı Hakkında Bilgilendirme, Toprak, Toprak Verimi, Bitki Besleme, Gübreleme, Organik Gübre Yapımı, Organik Atık Dönüşümü, Organik Sebze Yetiştiriciliği, Organik Sebze Yetiştiriciliğinde Ekim Nöbeti, Organik Sebze Yetiştiriciliğinde Tohum Üretimi gibi önemli konuları kapsıyor.

Proje kapsamında Kayseri'de çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) kayıtlı üreticilerden, bahçe kullanıcılarını belirlemek üzere 70 kursiyere öğretim üyelerinin de yer aldığı eğitmenler tarafından eğitim veriliyor. Verilen eğitimler sonunda, eğitim sürecinde yapılan sınavlarda başarı sıralamasına göre bahçe kullanımı verilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından organik tarımı desteklemek, halk arasında yaygınlaşmasını sağlamak ve tüketicilerin doğrudan üreticilerden doğal ürünlere ulaşabilmesini kolaylaştırmak amacı ile kurulan doğal üretim bahçeleri beş yıldır hizmet veriyor. - KAYSERİ

Büyükşehir'in 'Organik Tarım Temel Eğitim Programı' sürüyor
Büyükşehir'in 'Organik Tarım Temel Eğitim Programı' sürüyor
Büyükşehir'in 'Organik Tarım Temel Eğitim Programı' sürüyor

YORUMLAR
500

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Organik Tarım, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir'in 'Organik Tarım Temel Eğitim Programı' sürüyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:58 Aylar sonra ilk kez! Kuzey Kore lideri Kim'in eşi Ri halkın karşısına çıktı
11:58 Kar yağışı Balkanlar üzerinden geldi! Trakya kara teslim
11:54 Bir estetik ameliyatı faciası daha! Yağ aldırma operasyonu sonrası hayatını kaybetti
11:45 Bakanlık'tan CHP'nin YHT ihalelerine ilişkin iddialarına yanıt verildi!
11:41 Beşiktaş, Gedson Fernandes için özel uçak kiraladı! Taraftarlar dört gözle futbolcuyu bekliyor
11:34 Omicron varyantının yeni semptomu soluk, gri veya mavi renkli dudaklar
11:30 Esra Erol'un tepki çektiği Elif olayında yeni gelişme! Dün sevgilisiyle gitmişti, bugün baba evine döndü!
11:29 Üçlü ilişki cinayetinde yalanı ortaya çıkan kadın tutuklandı!
11:25 Ünlü oyuncu Uğur Aslan, sete ziyarete gelen büyük kızıyla fotoğraf paylaştı
11:22 İngiltere'de saatte 150 kilometre esen rüzgar uçağı savurdu! Pilotun son hamlesi hayat kurtardı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 12:10:54. #1.11#
SON DAKİKA: Büyükşehir'in 'Organik Tarım Temel Eğitim Programı' sürüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement