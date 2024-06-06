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Büyükşehir'in ücretsiz ring seferlerine Sağlık Kampüsü de eklendi

MANİSA - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin talebine kayıtsız kalmadı. Başkan Zeyrek, sosyal medya üzerinden gelen talepler sonrasında Ayşe Hafsa Sultan Öğrenci Yurdu önünden ve Hüma Hatun Kız Yurdu içerisinden Muradiye Kampüsü'ne gidecek şekilde başlatılan ücretsiz ring seferlerine Sağlık Kampüsünü de eklendi.

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla her noktaya eşit ve kaliteli hizmet anlayışını yerleştirmek için çalışan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri için de ücretsiz ring seferlerini başlattı. Ayşe Hafsa Sultan Öğrenci Yurdu önünden ve Hüma Hatun Kız Yurdu içerisinden Muradiye Kampüsü'ne gidecek şekilde başlatılan ücretsiz ring seferleri sonrasında sosyal medya üzerinden taleplerini ileten öğrencilerin çağrısına kulak veren Başkan Zeyrek, ring seferlerinin rotasına Sağlık Kampüsünü de ekledi. Final sınavları öncesinde bu uygulamanın kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden öğrenciler, taleplerine kısa sürede dönülmesine sevindiklerini ve şaşırdıklarını ifade etti.

Öğrencilerden Ümran Aba, "Hemşirelik bölümü öğrencisiyim. Şu an final haftasındayız. Biz, geçen yıl Hafsa Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda kalıyorduk ve bizim de sınav haftamız vardı. O zaman hiç böyle bir uygulama yoktu. Büyük araç olması ve ücretsiz biniş nedeniyle çok mutlu oldum. Ferdi Başkana çok teşekkür ediyorum. Ayakta sürünüyorduk. Öğrencilerin rahatladığını düşünüyorum." diye konuşurken, Ece Çarkanat isimli öğrenci ise Muradiye'deki kampüste kaldığını ve Sağlık Kampüsüne ulaşımın kendileri için eskiden çok zor olduğunu ifade ederek, "Bazen otobüse binemiyorduk, yetişemediğimiz oluyordu. Onun dışında kampüsten çıktıktan sonra bir de erkek öğrenci yurdu var. Onlar hiç binemiyorlardı. Ücretsiz ring seferleri bizim için çok iyi oldu. Rahat bir şekilde gidebiliyor ve oturabiliyoruz. Daha büyük araçların olması bizim için çok daha iyi oluyor. Bu durumdan memnunuz. Sosyal medyada hep şikayetlerimizi dile getiriyoruz. Bu kadar hızlı bir şekilde başlamasını biz de beklemiyorduk. Çok hızlı bir şekilde ring seferleri oluşturuldu. Tek derdim 21 numaralı otobüslerin düzelmesiydi. O da düzeltildi. Umarım seneye de devam eder" dedi.

"Bayılanlar bile oluyordu"

Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden Elif Saz ise, "Sosyal Hizmetler son sınıf öğrencisiyim. Ücretsiz ring seferleri bizi mutlu etti ama son senemize gelmesi bizi üzdü. Çünkü, biz 4 sene boyunca buraya para verdik. Bizi, 21 numaralı otobüsün rezaletinden kurtardığı için çok sağ olsun. Geniş bir otobüs vermeleri de güzel. Çünkü çok fazla öğrenci biniyor. Çok ayakta gidiyoruz. Bayılanlar bile oluyordu. Otobüsün içi çok havasız oluyordu. Uzun bir araç olmasından dolayı doya doya bindik. Çok teşekkür ederiz" açıklamasını yaptı.

"Ring seferleri çok iyi oldu"

Sosyal Hizmetler Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan İpek Çomaklı, "Celal Bayar Üniversitesinde okuyorum. Açıkçası bu şekilde olması çok daha fazla işimize gelir. Çünkü, öğrenciyiz, yurtlarda kalıyoruz. Otobüse aylık 500 TL harcamak zorundayım. Neredeyse yurt ücretine denk bir ücreti de otobüse ödüyorum. Gidip, gelme konusunda çok fazla sıkıntı yaşıyoruz. Çoğunlukla otobüslere yetişemiyoruz. Ondan dolayı ring seferleri çok iyi oldu" dedi.

"Öğrencilerin artık daha değerli olduğunu düşünüyorum"

Muradiye'deki yurtta kaldığını ve Sağlık Kampüsünün olduğu noktaya gitmekte büyük zorluklar yaşadığını belirten Sıla Örnek, "Ücretsiz ring araçları bizim için çok iyi oldu. Öğrenciler için özellikle sıcak havalarda sağlık kampüsüne gitmek kalabalık otobüslerle zor oluyordu. Şu an final haftasından dolayı böyle bir güzellik yapılmış. Öğrenciler olarak çok sevindik. Umarım, böyle bir şeyle her zaman karşılaşırız. Bizim için çok iyi olur. Öğrencilerin artık daha değerli olduğunu düşünüyorum. Yeni dönemin de öğrenciler için daha iyi olduğunu düşünüyorum. Biz, öğrenciler olarak bu değişimden çok mutluyuz. İyi ki değişim oldu" diye konuştu.

"Her gün buraya para basarak okula gidiyorduk"

Pınar Acar, ise yaptığı açıklamada, "Celal Bayar Üniversitesinde Sosyal Hizmetler Bölümünde okuyorum. Ücretsiz ve büyük otobüslerin olması bizim için çok iyi oldu. Her gün buraya para basarak okula gidiyorduk. Ona çok teşekkür etmek istiyoruz. Bunu duyunca da epey mutlu olmuştum. Ferdi Başkan tarafından böyle bir şey yapıldığı için çok mutluyum" dedi.