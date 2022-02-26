Büyükşehir, sağlığını yine ANKA'ya emanet etti - Son Dakika
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Büyükşehir, sağlığını yine ANKA'ya emanet etti

26.02.2022 09:53
Büyükşehir, sağlığını yine ANKA'ya emanet etti

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında sağlık protokolü imzalandı.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında sağlık protokolü imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında Büyükşehir Belediyesi personelleri ve aileleri ANKA Hastanesi'ndeki sağlık hizmetlerinden bu yıl da indirimli olarak faydalanacak.

Gaziantep'in yanı sıra çevre illerin de sağlık ihtiyacına cevap veren Gaziantep Özel ANKA Hastanesi, kaliteli sağlık hizmetinden herkesin yararlanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor ANKA Hastanesi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında 2022 yılı için de sağlık protokolü imzalandı.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında Büyükşehir Belediyesi personelleri ve aileleri ANKA Hastanesi'ndeki sağlık hizmetlerinden indirimli olarak faydalanacak. Sağlık protokolü imza töreni Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Murat Geç ve ANKA Hastanesi Pazarlama Müdürü Bahadır Abacı'nın katılımıyla gerçekleşti. İmza töreninin ardından konuşan Geç, "Personelimizin sağlığı bizim için önemli. Bu kapsamda sağlık alanında personelimizin kaliteli hizmete erişimini kolaylaştırmak adına ANKA Hastanesi ile özel bir protokol imzaladık. İmzaladığımız protokol kapsamında ANKA Hastanesi'nin sağladığı kaliteli sağlık hizmetinden personellerimiz ve onların aileleri avantajlı olarak yararlanabilecek. Sağlık ihtiyaçlarının tümüne en iyi şekilde cevap veren Özel Gaziantep Anka Hastanesi ile anlaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bize, bu imkanı sunan hastane yetkililerine teşekkür ederiz" dedi.

ANKA Hastanesi Pazarlama Müdürü Bahadır Abacı ise "Kaliteli sağlık hizmeti almak herkesin hakkı. Bu nedenle ANKA Hastanesi olarak kurumsal anlaşmalara büyük önem veriyoruz. Belediyemizin tüm çalışmalarında sağlık desteği anlamında her konuda yanlarındayız. Protokolün taraflar ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Simurg, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir, sağlığını yine ANKA'ya emanet etti - Son Dakika


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