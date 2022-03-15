Büyükşehir Zabıta ekipleri havadan ve karadan denetim yapıyor - Son Dakika

Büyükşehir Zabıta ekipleri havadan ve karadan denetim yapıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, görüntü ve gürültü kirliliği gibi konularda 2014 yılından bu güne kadar 32 bin 349 işlem yaptı.

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, kamu düzenin sağlanması için Muğla genelinde 7/24 denetimlerini sürdürürken, vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendiriyor. 2014 yılından bu yana kamu düzenin sağlanması açısından yetki ve sorumluluğunda bulunan alanlardan gelen ihbarlar ve rutin denetimlerde toplam 32 bin 349 ayrı konuda işlem yaptı.

Çevre kirliliği hakkında 981 cezai işlem yapıldı

Muğla'nın doğasını korumak için kaçak hafriyat, moloz gibi çevre kirliğine karşı mücadelesini sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Drone ile havdan denetim yapıyor. Muğla'nın Büyükşehir statüsüne geçtiği 2014 yılından bugüne kadar hafriyat, moloz ve enkazların toplanması, taşınması, bertarafı, çevre, görüntü ve gürültü kirliliği, izinsiz yapılaşma gibi kabahatlerden de 981 adet cezai işlem uygulandığı açıklandı.

27 bin 829 araç hakkında işlem yapıldı

Vatandaşların güvenli toplu taşıma hizmetlerinden faydalanmalarını sağlamak amacıyla aldığı ihbarları ve rutin denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler kapsamında UKOME'nin belirlediği kurallara ve diğer mevzuatlara uymayan 27 bin 829 araca işlem uyguladı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri kaldırımların işgal edilmesi konusunda 2014 yılından bu yana bin 284, sağlıkla ilgili hassas unsurların denetiminde 60 iş yerine, görüntü kirliliğini önlemek amacıyla 2 bin 600 reklam unsuruna, kayıt dışı sebze ve meyve ticaretinin önlenmesi amacıyla 2 bin 915 ayrı konuda işlem yaptı.