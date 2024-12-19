Büyükşehirden Kore gazilerine ziyaret - Son Dakika
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Büyükşehirden Kore gazilerine ziyaret

Büyükşehirden Kore gazilerine ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 1950-1953 yılları arasında Kore Savaşı'na katılan ve hayatta olan gazileri ziyaret etti.

19.12.2024 16:44  Güncelleme: 16:47
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, 1950-1953 yılları arasında Kore Savaşı'na katılan ve hayatta olan gazileri ziyaret etti. Ziyaretlerde gazilere Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler takdim edilirken, Selendi ve Şehzadeler ilçelerinde yaşayan yürüme engelli 2 gaziye akülü tekerlekli sandalye hediye edildi. Ayrıca Kurtuluş Savaşı kahramanı Usturumcalı Halil Efe'nin kabri ziyaret edilerek naaşı anısına asılı olan Türk bayrağı yenilendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü, Kore gazilerini ziyaret etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kula'nın Ayvatlar Mahallesi'nde ikamet eden Kore Gazisi Ali Şahin, Pinartepe Mahallesi'nde yaşayan Halil Şahin ve Narıncalıpıtrak Mahallesi'nde bulunan Süleyman Demir ziyaret edildi. Gazilere Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Ziyaretlerde açıklamalarda bulunan Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız, 1950-1953 yılları arasında Kore Savaşı'na katılan 54 Manisalı gaziden yalnızca 7'sinin hayatta olduğunu belirtti. Yıldız, hayatta olan gazilerin Kula ilçesinde 3, Saruhanlı ilçesinde 1, Salihli ilçesinde 1 ve Manisa merkezde 2 kişi olmak üzere toplam 7 Kore Gazisinin olduğunu ifade etti. Yıldız, "Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Hayatta olan gazilerimize ise sağlık ve uzun ömürler diliyoruz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Selendi ilçesi Dırazlar Mahallesi'nde yaşayan yürüme engelli terör Gazisi Mehmet Şimşek'i ve Şehzadeler Karaoğlanlı Mahallesi'nde ikamet eden engelli gazi Engin Bakırtaş ziyaret edildi. Ziyaret sırasında Gazi Mehmet Şimşek'e ve Engin Bakırtaş'a Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından akülü tekerlekli sandalye hediye edildi. Ziyaretin ardından, Kurtuluş Savaşı kahramanı Demirci Akıncıları 12. Müfreze Komutanı Usturumcalı Halil Efe'nin kabri ziyaret edilerek dua edildi. Ayrıca naaşı anısına asılı olan Türk bayrağı yenilendi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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