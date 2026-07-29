Büyükşehirin gastronomi vizyon projesi Kayseri Mutfak Akademisi ilk mezunlarını verdi - Son Dakika
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Büyükşehirin gastronomi vizyon projesi Kayseri Mutfak Akademisi ilk mezunlarını verdi

Büyükşehirin gastronomi vizyon projesi Kayseri Mutfak Akademisi ilk mezunlarını verdi
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın şehrin gastronomi ve kültür alanındaki marka değerini artırmaya yönelik vizyon projeleri arasında yer alan Mutfak Sanatları Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mutfak Akademisi, ilk mezunlarını verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın şehrin gastronomi ve kültür alanındaki marka değerini artırmaya yönelik vizyon projeleri arasında yer alan Mutfak Sanatları Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mutfak Akademisi, ilk mezunlarını verdi.

Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde hizmet veren Mutfak Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitim programında, kursiyerlere temel seviyeden başlayan pastacılık eğitimi verildi.

Dört ay süren eğitim boyunca katılımcılar, alanında uzman eğitmenler eşliğinde teorik ve uygulamalı derslerle mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme imkanı buldu. Eğitim programını başarıyla tamamlayan kursiyerlere, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaları takdim edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin gastronomi kültürünün geliştirilmesi, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve Kayseri mutfağının ulusal ölçekte tanıtımına katkı sağlanması amacıyla hayata geçirilen Kayseri Mutfak Akademisi, yeni eğitim dönemleriyle çalışmalarına devam ediyor.

Kayseri Mutfak Akademisi'nde yeni dönem kapsamında Temel Aşçılık Eğitimi ve Temel Pastacılık Eğitimi için başvurular alınmaya başladı. 18-40 yaş arası katılımcılara yönelik düzenlenecek eğitimlerde, katılımcılara kapsamlı teorik ve uygulamalı mesleki eğitimler verilecek. Başvuru ve detaylı bilgi için 0 (555) 892 97 67 telefonundan 09.00-17.30 saatleri arasında iletişim sağlanabilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin gastronomi alanındaki önemli yatırımlarından biri olan Kayseri Mutfak Akademisi, eğitim faaliyetleriyle şehrin mutfak kültürünün korunmasına, geliştirilmesine ve geleceğe taşınmasına katkı sunmayı sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükşehirin gastronomi vizyon projesi Kayseri Mutfak Akademisi ilk mezunlarını verdi - Son Dakika

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