Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali on binleri ağırladı

Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali kadınlara nefes oldu

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesinin 3'ncüsünü düzenlediği Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali el emeği göz nuru ürünlerini sergileyen kadınlara nefes oldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 3'ncüsünü düzenlediği Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali 19-21 Ocak tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Kadınlar 260 stantta el emeği göz nuru ürünlerini sergileyerek aile ekonomilerine katkı sağlarken, Denizli'nin en renkli festivali olarak akıllara kazınan organizasyonda konserlerden söyleşilere, çalışma atölyelerinden sihirbaz gösterilerine birbirinden güzel programlar düzenlendi. Türk sinemasının usta ismi Perihan Savaş'ın söyleşisi ile başlayan festivalin hafta sonu programında Denizlililer festival alanına akın etti. Türk müziğinin başarılı müzisyenlerinden Öykü Gürman, "Akademisyen Anne" olarak tanınan yazar Saniye Bencik Kangal, ünlü astrolog Hande Kazanova, Masterchef Büşra Zambak, Türk Sanat Müziği'nin sevilen grubu İncesaz Denizlililer için sahne aldı.

Festival dolu dolu geçti

Üç günde onbinlerce vatandaşı ağırlayan festivalin her anı dolu dolu geçti. Dev organizasyonda, uzman isimler çini sanatı, sağlıklı beslenme, sosyal medya ile satış alanı oluşturma, uyanış, yüzleşme, kabul, yemek, nefes ve farkındalık çalışması ve evde egzersiz konularında çalışma atölyeleri düzenledi. Tiyatro gösterilerinin de gerçekleştirildiği festival süresince sihirbaz gösterimi, bando konseri, yüz boyama, palyaço, sosis balon dağıtımı, planetaryum gösterimleri ve flash mob etkinlikleri yapıldı.

Zolan çifti kadınları yalnız bırakmadı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan, festival süresi boyunca kadınları yalnız bırakmadı. Stant açan kadınları ziyaret ederek hayırlı işler dileyen, vatandaşlarla sohbet eden Başkan Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan sanatçıların programlarına da katılarak festival coşkusuna ortak oldu. Üç gün süren festivalin dolu dolu geçtiğini vurgulayan Başkan Zolan, üreten, çalışan kadınların yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Üretmenin çok önemli olduğunu, Denizli'nin ve Türkiye'nin üreterek daha ileri gideceğini işaret eden Başkan Zolan, Büyükşehir Belediyesi olarak hiçbir ayrım göstermeden tüm imkanları ile kadınların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. Kadınların Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali'ne çok yoğun talebi olduğunu kaydeden Başkan Zolan, "Hanım kardeşlerimize yeni ufuklar açacak festivalimiz çok güzel geçti. İnşallah ele ele, gönül gönüle şehrimizi daha ileri daha güzele götürmeye hep birlikte gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.