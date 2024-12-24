Buz Tutmuş Göl Üzerinde Taksici Gösterisi

Yerel

Buz tutan Çıldır Gölü, her gün bir farklı görüntüye ev sahipliği yapıyor. Çıldır Gölü'ne gelen Karslı taksici buz tutan göl üzerine taksisiyle çıktı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Kars'ın Arpaçay ilçesi Taşbaşı köyü bölgesinde bulunan Çıldır Gölü yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor. Kars'tan Taşbaşı köyüne müşterilerini götüren taksici, müşterilerini bıraktıktan sonra yaklaşık 30 santim buz kalınlığına ulaşan göl üzerine taksisiyle çıkarak gövde gösterisi yaptı. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, taksinin buz üzerine çıkması, dönmesi ve tekrar karaya çıkması yer alıyor. - KARS