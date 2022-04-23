Cadde ve sokaklarda çocuk sesleri yankılandı - Son Dakika
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Cadde ve sokaklarda çocuk sesleri yankılandı

23.04.2022 13:08
Cadde ve sokaklarda çocuk sesleri yankılandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Sakarya'nın Kaynarca ilçesine coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Sakarya'nın Kaynarca ilçesine coşkuyla kutlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 102. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kaynarca ilçesinde büyük coşkuyla kutlandı. Kaynarca Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri gözetiminde ellerine aldıkları Türk Bayrak'ları ve Atatürk posteriyle ilçenin cadde ve sokaklarında yürüyerek günlerini kutladı. - SAKARYA

Cadde ve sokaklarda çocuk sesleri yankılandı
Cadde ve sokaklarda çocuk sesleri yankılandı
Cadde ve sokaklarda çocuk sesleri yankılandı
Cadde ve sokaklarda çocuk sesleri yankılandı

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Minikler gözyaşlarıyla gittikleri yerden acılarını unutarak çıktılar Minikler gözyaşlarıyla gittikleri yerden acılarını unutarak çıktılar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajları

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Sakarya, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Cadde ve sokaklarda çocuk sesleri yankılandı - Son Dakika


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