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Çakıl Köyü ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hakkı Sır, " Deniz çekilmesi Gel - Git doğa olayıdır, korkulacak bir durum yok" - Son Dakika

Çakıl Köyü ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hakkı Sır, " Deniz çekilmesi Gel - Git doğa olayıdır, korkulacak bir durum yok"

18.02.2022 09:17

Çakıl Köyü ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hakkı Sır, " Deniz çekilmesi Gel - Git doğa olayıdır, korkulacak bir durum yok" Balıkesir'in Bandırma İlçesinde bir buçuk aydır devam eden deniz çekilmesini değerlendiren S.

Çakıl Köyü ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hakkı Sır, " Deniz çekilmesi Gel - Git doğa olayıdır, korkulacak bir durum yok"

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma İlçesinde bir buçuk aydır devam eden deniz çekilmesini değerlendiren S. S Çakıl Köyü ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hakkı Sır, çekilmenin Gel-Git olayı olduğunu belirtti.

Bandırma'da bir buçuk ay önce çekilen deniz henüz yerine gelmedi. Vatandaşlar deniz çekilen bölgeyi merakla izlerken, S. S Çakıl Köyü ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hakkı Sır, deniz çekilmesi olayını değerlendirdi. Deniz çekilmesinin korkuya neden olacak bir olay olmadığını ve Gel - Git olayı olduğunu ve bilim insanlarını araştırması gerektiğini belirten Kooperatif Başkanı Sır, " Deniz çekilmesi tamamen bir doğa olayı. bizim Balıkçı tabiri ile konuşayım Poyrazlı havalarda çok sert poyrazlarda deniz suyu çekilir lodoslu havalarda şişer. Bu tamamen Gel - Git olayı ve deniz ve doğadan kaynaklanıyor. Bunda korkulacak herhangi bir şey yok. Bu yıllardan beri olan bir şey. Deniz çekilmesinde telaşe yapılacak bir durum yok, bu her yerde aynıdır. Bandırma KörfezI'nde, Erdek'te, Düzlerde aynıdır. Genelde Sığlık olan yerlerde daha çok belli olur. Suyun metresine göre değişir bu bölgede tam bir doğa olayıdır. Ancak bilim insanları araştırırsa daha net bilgi alınır, neyin ne olduğu o zaman ortaya çıkar. Şu anki görüntü itibarıyla bu tam bir Doğa olayıdır."şeklinde konuştu.

Çakıl Köyü ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hakkı Sır, Deniz çekilmesi Gel - Git doğa olayıdır, korkulacak bir durum yok
Çakıl Köyü ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hakkı Sır, Deniz çekilmesi Gel - Git doğa olayıdır, korkulacak bir durum yok
Çakıl Köyü ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hakkı Sır, Deniz çekilmesi Gel - Git doğa olayıdır, korkulacak bir durum yok

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Balıkesir, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çakıl Köyü ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hakkı Sır, ' Deniz çekilmesi Gel - Git doğa olayıdır, korkulacak bir durum yok' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çakıl Köyü ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hakkı Sır, " Deniz çekilmesi Gel - Git doğa olayıdır, korkulacak bir durum yok" - Son Dakika
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