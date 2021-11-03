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Çakır ve Kocaman, vatandaşın taleplerini dinledi - Son Dakika

Çakır ve Kocaman, vatandaşın taleplerini dinledi

03.11.2021 09:52
Çakır ve Kocaman, vatandaşın taleplerini dinledi

Kartepe'de incelemelerde bulunan Kocaeli Milletvekili Sami Çakır ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, vatandaşların taleplerini dinledi.

Kartepe'de incelemelerde bulunan Kocaeli Milletvekili Sami Çakır ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, vatandaşların taleplerini dinledi.

Çakır ve Kocaman'ın ilk durağı Uzunçiftlik Mahallesi eski kaymakamlık binasında bulunan Gönül Bağı Mağazası oldu. Başkan Kocaman'ın talimatıyla yeni yerine taşınan, yenilenen Gönül Bağı Mağazası'nda sadece sıfır ürünler ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunuluyor. Kocaman, "İhtiyaç sahibi ailelerimizin, sıfır eşyalardan oluşan giyecekleri ücretsiz olarak alabildikleri Gönül Bağı Mağazamız kurulmasından bu yana hemşehrilerimizin hizmetindedir. Mesai saatleri içerisinde hizmet verilen mağazamızda ihtiyaç sahiplerine destek sağlanmaktadır" dedi.

Çakır ve Kocaman, daha sonra Maşukiye Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve talepleri dinledi. - KOCAELİ

Çakır ve Kocaman, vatandaşın taleplerini dinledi
Çakır ve Kocaman, vatandaşın taleplerini dinledi
Çakır ve Kocaman, vatandaşın taleplerini dinledi
Çakır ve Kocaman, vatandaşın taleplerini dinledi

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çakır ve Kocaman, vatandaşın taleplerini dinledi - Son Dakika


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