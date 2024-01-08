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Çakmak gazı soluyan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çakmak gazı soluyan genç hayatını kaybetti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte boş bir arazide çakmak gazı soluduktan sonra fenalaşan 18 yaşındaki genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çakmak gazı soluyan genç hayatını kaybetti
08.01.2024 - 22:46,  Güncelleme: 22:47
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Çakmak gazı çeken 18 yaşındaki genç öldü

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte boş bir arazide çakmak gazı soluduktan sonra fenalaştığı ileri sürülen 18 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 19.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Beylerderesi parkı mevkiine beraberinde M.K. ve E.D.N. ile birlikte giden T.E.T. burada çakmak gazı soluduktan sonra fenalaştı. Arkadaşlarının ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisine kaldırılan T.E.T. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bölgede inceleme yapan ekipler bir adet boş çakmak tüp bulundu. Olay esnasında bölgede bulunan 18 yaşında küçük oldukları belirtilen M.K. ve E.D.N ifadeleri için polis nezaretinde savcılığa götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA
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