Çal Belediyesi'nden 23 Nisan Sinema Etkinliği - Son Dakika
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Çal Belediyesi'nden 23 Nisan Sinema Etkinliği

Çal Belediyesi\'nden 23 Nisan Sinema Etkinliği

Çal Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği sinema etkinliği büyük ilgi gördü. Belediye Başkanı Ahmet Hakan da miniklerin sevincine ortak oldu.

25.04.2024 09:23  Güncelleme: 09:26
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Çal Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği sinema etkinliği büyük ilgi gördü. Sinema gösterisinde keyifli vakit geçiren miniklerin sevincine Belediye Başkanı Ahmet Hakan'da ortak oldu.

Çal Belediyesi, 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde Sinema etkinliği gerçekleştirdi. Çal Belediyesi Kültür ve Kongre merkezinde sinema etkinliğinde Belediye tarafından çeşitli ikramlar dağıtılırken, çocuklar bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Sinema etkinliğine katılarak çocukların mutluluklarına ortak olan Belediye Başkanı Ahmet Hakan'a çocuklar da sevgi gösterisinde bulunurken Başkan Hakan, çocuklarla yakından ilgilendi. Sinema etkinliği sonrasında çocuklar ile hep beraber oyunlar oynayarak çocukları mutlu eden Başkan Ahmet Hakan, etkinlik sonrasında şöyle konuştu.

"Türk Milletinin Bağımsızlığını kazanması için verdiği mücadeleden dolayı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ile anıyoruz. Tüm Çocuklarımız ve ailelerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım" - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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