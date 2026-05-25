Çaldıran Müftülüğü'nden Kurban Rehberliği

25.05.2026 16:33
Van'ın Çaldıran Müftülüğü, Kurban Bayramı öncesi sahada rehberlik hizmeti sundu.

Van'ın Çaldıran Müftülüğü görevlileri, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların dini vecibelerini huzurlu, doğru ve usulüne uygun şekilde yerine getirebilmeleri amacıyla canlı hayvan pazarında kapsamlı bir rehberlik faaliyeti gerçekleştirdi.

İlçe Müftülüğüne bağlı din görevlilerinden oluşan heyet, kurban pazarını dolaşarak hem kurbanlık satışı yapan üreticilerle hem de ibadetlerini eda etmek üzere pazara gelen alıcılarla bir araya geldi. Yoğun ilgiyle karşılanan din görevlileri, kurban fıkhına dair merak edilen konuları aydınlatarak sahada rehberlik hizmeti sundu.

Ziyaret boyunca din görevlileri, bir hayvanın kurban olabilmesi için taşıması gereken yaş sınırları ve ibadete engel teşkil edecek kalıcı kusurlar (körlük, belirgin topallık, aşırı zayıflık) hakkında fıkhi ölçüleri paylaştı. Bunun yanı sıra kurban pazarındaki alışverişlerin İslam ahlakına uygun olarak karşılıklı rıza, dürüstlük ve hoşgörü çerçevesinde yapılması gerektiği hatırlatıldı. Büyükbaş hayvanlarda ortaklık şartları, kredi kartıyla kurban alımı ve vekaletle kurban bağışı gibi hassas konular Diyanet İşleri Başkanlığı fetvaları doğrultusunda vatandaşlara aktarıldı.

Yapılan saha çalışması ve kurban ibadetinin manevi boyutuna ilişkin açıklamalarda bulunan İlçe Müftüsü Mehmet Faruk Geylani, kurbanın sadece bir mali ibadet değil, aynı zamanda bir yakınlaşma ve paylaşma vesilesi olduğunu vurguladı. Müftü Geylani, "Kurban ibadeti, bizleri Yüce Allah'a yakınlaştıran, toplumdaki yardımlaşma ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendiren çok müstesna bir zamandır. Vatandaşlarımızın bu büyük ibadeti herhangi bir şüpheye düşmeden, tam bir gönül huzuruyla yerine getirebilmesi bizler için çok önemli. Din görevlilerimizle birlikte kurban pazarını ziyaret ederek hem üretici esnafımızın yanlarında olduğumuzu hissettirmek hem de alıcı vatandaşlarımızın zihnindeki fıkhi soruları birinci ağızdan yanıtlamak istedik. Ticaretin ahlaki boyutundan hayvan refahına, kesim şartlarından çevre temizliğine kadar her alanda rehberlik sunuyoruz. İlçe Müftülüğü olarak bayram sabahına kadar halkımızı aydınlatmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle şimdiden tüm vatandaşlarımızın ibadetlerinin kabulünü diliyor, üreticilerimize hayırlı ve bereketli kazançlar temenni ediyorum" dedi.

İlçe Müftülüğü, kurban pazarlarındaki bu rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerinin bayram arefesine kadar periyodik olarak devam edeceğini bildirdi. - VAN

Kaynak: İHA

