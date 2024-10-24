Çalışan Bağlılığı ve Misafir Memnuniyeti İlişkisi - Son Dakika
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Çalışan Bağlılığı ve Misafir Memnuniyeti İlişkisi

Çalışan Bağlılığı ve Misafir Memnuniyeti İlişkisi

Yeni nesil iş tercihleri, insan kaynakları anlayışını değiştiriyor; mutlu çalışan, mutlu misafir.

24.10.2024 17:37
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Geçmişten bugüne insan kaynakları anlayışında değişim olduğu, günümüzde yeni nesil iş tercihleri ve iş dünyasındaki gelişmelerle sürecin yeniden şekillendiği ifade ediliyor.

İnsan kaynakları şirketleri ve bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan araştırmalara göre, yeni nesil iş tercihleri ve iş dünyasındaki gelişmelerin insan kaynakları anlayışını değiştirdiği ifade ediliyor. Hizmet sektöründe çalışan bağlılığı oluşturmanın işletmelerin uzun vadeli başarısında kritik bir rol oynadığına dikkat çeken Anda Barut Collection İnsan Kaynakları Müdürü Mehmet Baykaldı, "Özellikle otelcilik gibi misafir memnuniyetinin her şeyden önce geldiği bir sektörde, çalışanların bağlılığı ve motivasyonu, sunulan hizmetin kalitesini doğrudan etkiliyor. Personel memnuniyeti ve aidiyeti, işletmelerin sürdürülebilirliği için vazgeçilmez bir unsur. Hayata geçirdiğimiz "mutlu personel = mutlu misafir" felsefemizle, çalışan bağlılığını artırmanın misafirlerimize sağladığı katkıları her gün gözlemliyoruz. Mutlu ve motive çalışanlar, şirkete daha uzun süre bağlı kalıyor ve misafirlerle kurdukları ilişkiler daha samimi ve uzun ömürlü olabiliyor. Misafirlerin de tanıdık yüzlerle karşılaştığı, güven duyduğu bir ortamda bulunmaları, onların otelden memnun ayrılma oranını artırıyor. Artık çalışanların mutluluğu doğrudan iş verimliliği ve misafir memnuniyeti ile ilişkilendiriliyor. Bu da işletmelerin performansı ve gelirlerine olumlu yansıyor. Eskiden insan kaynakları yönetimi daha çok işe alım, ücretlendirme ve idari süreçlerle sınırlıydı. Çalışanlar da iş-yaşam dengesini koruyabilecekleri, iş saatlerini daha özgürce yönetebilecekleri ve ihtiyaç duyduklarında esneklik sağlayan şirketleri tercih ediyorlar. Dolayısıyla benimsediğim "mutlu personel = mutlu misafir" mottosu da bu anlayışa dayanıyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Misafir, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çalışan Bağlılığı ve Misafir Memnuniyeti İlişkisi - Son Dakika

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