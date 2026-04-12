Çalışan Memnuniyeti için Toplantı

Karacasu İlçe Devlet Hastanesi'nde, kurum içi iletişimi güçlendirmek ve çalışan memnuniyetini artırmak amacıyla 'Çalışan Memnuniyeti Toplantısı' gerçekleştirildi.

Karacasu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gamze Tüten ile Hastane Müdürü Oğuz Kaan Kuzubaşlı'nın katılımıyla düzenlenen toplantıda, sağlık hizmetlerinin daha kaliteli ve etkin sunulmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda, hastane personelinin görüş, öneri ve talepleri dinlenirken, karşılıklı fikir alışverişiyle hizmet kalitesini artırmaya yönelik yapılabilecek iyileştirmeler ele alındı. Çalışanların memnuniyet düzeyinin yükseltilmesinin, sunulan sağlık hizmetine doğrudan katkı sağlayacağı vurgulandı. Başhekim Uzm. Dr. Gamze Tüten, çalışan odaklı yönetim anlayışının sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırdığını belirterek, bu tür toplantıların belirli aralıklarla sürdürüleceğini ifade etti. - AYDIN