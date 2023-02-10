Deprem felaketi nedeniyle emekli maaşları erken ödenecek - Son Dakika
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Deprem felaketi nedeniyle emekli maaşları erken ödenecek

10.02.2023 18:07
Deprem felaketi nedeniyle emekli maaşları erken ödenecek

Yaşanan deprem felaketi nedeniyle SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları erken ödenecek. Buna göre, SSK'lıların 17-26 Şubat tarihinde alacakları aylıkları 14-15-16 Şubat tarihinde, Bağ-Kurluların 25-28 Şubat tarihinde alacakları maaşları 16-17 Şubat tarihinde ödenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, 4A ve 4B kapsamında, SSK ve BAĞ-KUR ödemelerine ilişkin tarihin öne çekilmesine karar verildi.

Emekli maaşlarının yatacağı tarihler şöyle:

  • SSK aylıklarından 17-18-19-20 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 14 Şubat'ta
  • 21-22-23-24 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 15 Şubat'ta
  • 25-26 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta
  • Bağ-Kur aylıklarında 25-26 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta
  • 27- 28 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 17 Şubat'ta maaşlarını alacak.
Kaynak: İHA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ssk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Deprem felaketi nedeniyle emekli maaşları erken ödenecek - Son Dakika

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