Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, 4A ve 4B kapsamında, SSK ve BAĞ-KUR ödemelerine ilişkin tarihin öne çekilmesine karar verildi.
Emekli maaşlarının yatacağı tarihler şöyle:
- SSK aylıklarından 17-18-19-20 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 14 Şubat'ta
- 21-22-23-24 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 15 Şubat'ta
- 25-26 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta
- Bağ-Kur aylıklarında 25-26 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta
- 27- 28 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 17 Şubat'ta maaşlarını alacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ssk, Yerel, Son Dakika
Son Dakika › Yerel › Deprem felaketi nedeniyle emekli maaşları erken ödenecek - Son Dakika
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