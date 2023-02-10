Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 'nın yaptığı açıklamaya göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, 4A ve 4B kapsamında, SSK ve BAĞ-KUR ödemelerine ilişkin tarihin öne çekilmesine karar verildi.

Kaynak: İHA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ssk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Deprem felaketi nedeniyle emekli maaşları erken ödenecek - Son Dakika

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