Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Depremzede konutlarını yeniden inşa ediyoruz

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, depremzede konutlarının kura çekimi öncesinde Adıyaman'da yaptığı konuşmada, "Dünyanın birçok ülkesinden daha büyük bir bölgeyi, çok kısa süre içinde yeniden ve sıfırdan inşa ediyoruz, ayağa kaldırıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı olarak katıldığı toplu konut kura çekimi öncesi Adıyaman'da hak sahiplerine konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir yıl gibi kısa sürede depremden etkilenen 11 ilin tamamında yıkılan evlerin, hastanelerin yeniden yapılmaya ve tamamlanmaya başladığını söyledi.

Adıyaman'da Örenli Mahallesi'nde yapılan deprem konutlarının bulunduğu yerde düzenlenen törende konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bugün, sadece Adıyaman'da 5 bin 418 konutun, 11 ilde de 30 bin 697 konutun kurasını çekerek hak sahiplerine teslim ediyoruz. Bu rakamlar öylesine büyük rakamlar ki; dünyanın birçok ülkesinden daha büyük bir bölgeyi, çok kısa süre içinde yeniden ve sıfırdan inşa ediyoruz, ayağa kaldırıyoruz. Bugün çekilecek kura ile inşallah huzurla ve güvenle oturacağınız yeni evlerinize kavuşmuş olacaksınız. İnşallah hep birlikte el ele verip Adıyaman'ı Türkiye Yüzyılı şehirleri arasında yerini alan öncü şehirlerimizden biri yapacağız. Adıyaman'ın daha güzel, daha huzurlu günlerine yine hep birlikte şahitlik edeceğiz" dedi.

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye çok değişti"

Bakan Vedat Işıkhan konuşmasının devamında "Birileri yapılanların belki farkında değil ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye çok değişti. Çünkü bizim yönetim anlayışımızda durmak yok, kendini tekrar etmek yok Bugün, uzaya astronot gönderen, kendi uçağını, kendi arabasını yapabilen, tam bağımsız milli kalkınma yolunda her türlü imkana sahip güçlü bir irade var.

Bizler bugüne kadar milletimizin ihtiyaçlarını, milletimizden gelen talep ve istekleri hiçbir zaman geri çevirmedik. İmkanlarımız ölçüsünde her zaman insan odaklı, millet odaklı bir yönetim anlayışını benimsedik. Önce dinledik, tüm şartlar çerçevesinde değerlendirdik ve ardından icraata dönüştürdük. AK Parti yönetim anlayışının 22 yıllık başarı sırrı da tam olarak burada yatmaktadır. Biz 22 yıldır bu azmi, bu çabayı hiç kaybetmedik hamdolsun. Hep daha iyisi, daha ilerisi, daha fazlası var. Sizlerin bizlere duyduğu bu güveni boşa çıkarmadık hamdolsun. İnşallah Adıyaman'ı, diğer şehirlerimizle birlikte el birliğiyle tekrar ayağa kaldıracağız. Özellikle bir yandan şehirlerimizi yeni baştan hızla inşa ederken, çalışma hayatını, ekonomisini, üretimini yeniden canlandırma noktasında daha fazla destek olacağız. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, tüm Bakan arkadaşlarımız, ilgili yöneticilerimiz ve kurumlarımızla birlikte Adıyamanlı hemşehrilerimizin deprem öncesi düzenine en kısa sürede dönebilmesi ve yaşamın normalleşebilmesi için elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceğiz. Adıyamanlı kardeşimizi hiçbir şart ve ortamda yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak deprem bölgesine yönelik çok önemli hizmetlerde bulunduk. Yaptığımız hamlelerle, Adıyaman'ın üretiminde, istihdamında, çalışma hayatında çok olumlu sonuçlar aldık. Bundan sonra da şehrimizin ulaştığı her aşamada, ihtiyaç duyduğu yeni uygulamalarla adım adım kalkınmasını sağlayacağız inşallah" diye konuştu. - ADIYAMAN