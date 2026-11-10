Çallılar Ata’ya olan özlemlerini tek kelimeyle özetledi - Son Dakika
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Çallılar Ata’ya olan özlemlerini tek kelimeyle özetledi

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Çallılar Ata’ya olan özlemlerini tek kelimeyle özetledi
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DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, "10 Kasım yalnızca bir matem, anma günü değil; Atatürk’ün fikirlerini, mücadelesini ve bizlere aydınlık yarınları, Cumhuriyetin mirasını bir kez daha güçlü bir şekilde hatırlatma ve hatırlanma günüdür" dedi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, "10 Kasım yalnızca bir matem, anma günü değil; Atatürk'ün fikirlerini, mücadelesini ve bizlere aydınlık yarınları, Cumhuriyetin mirasını bir kez daha güçlü bir şekilde hatırlatma ve hatırlanma günüdür" dedi.

Çal Belediyesi, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 88. yıldönümünü dolayısıyla bir kısa film hazırladı. Kendilerine "Atatürk deyince aklınıza ne geliyor?" diye sorulan Çallıların verdiği cevaplar, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duyulan özlemi gözler önüne serdi. Çallılar, Atatürk'ü "Yenilik", "Kahraman", "Bilim", "Özgürlük", "Zafer", "Gelecek", "Liderlik", "İstiklal", "Devrimcilik", "Vatan", "Millet", "Babamız", "Önder", "Miras, "Cumhuriyet", "Kahramanlık", "Diriliş", "Başarı", "En büyük Türk", "Bağımsızlık", "Umutlarımız", "Özgürlük", "Sonsuzluk", "Dünyanın bir numaralı adamı" ve "Ölümsüzlük" kelimeleriyle anlattı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan da "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün aramızdan ayrılışının 88. yıldönümünü rahmetle, özlemle, saygıyla anıyoruz. Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesi, cumhuriyetimize kattığı değerler ve aydınlık yarınlara olan inancımız bizlere daima yol göstermeye devam edecektir. 10 Kasım yalnızca bir matem, anma günü değil; Atatürk'ün fikirlerini, mücadelesini ve bizlere aydınlık yarınları, Cumhuriyetin mirasını bir kez daha güçlü bir şekilde hatırlatma ve hatırlanma günüdür. Başta Atatürk'ümüz ve silah arkadaşları olmak üzere milli mücadelede şehit olan, can veren tüm yurttaşlarımızı, şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal Atatürk10 KasımDenizliYerelÇalSon Dakika

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