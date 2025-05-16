Çaltı Ortaokulu, Geleneksel Türk Okçuluğu\'nda Bilecik İl Birincisi Oldu

Söğüt ilçesinde bulunan Çaltı Ortaokulu, Geleneksel Türk Okçuluğu müsabakalarında Yıldız Kızlar ve Yıldız Erkekler kategorilerinde Bilecik İl Birincisi oldu.

Başarılarını değerlendiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım, öğrencilerin bu önemli galibiyetini tebrik ederek emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Yıldırım yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu: "Öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik ederiz. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Kaymakam Ömer Faruk Tuncer'e, ulaşım desteği sağlayan Belediye Başkanı Ferhat Durgut'a, Söğüt Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Arif Yavuz'a ve öğretmenlerimiz ile kıymetli velilerimize teşekkür ediyoruz. Mevla başarılarını daim ve hayırlı eylesin." - BİLECİK