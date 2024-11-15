Çamardı'da Dondurma Festivali Coşkuyla Başladı

Yerel

Çamardı'da Dondurma Festivali düzenlendi

NİĞDE - Niğde'nin Çamardı ilçesinde dondurma festivali düzenlenen törenle kapılarını açtı.

15-16 Kasım tarihleri arasında Niğde'nin Çamardı ilçesindeki fuar alanında ziyaretçilerine açık olacak olan festivalin açılışında konuşma yapan Çamardı Belediye Başkanı Ali Pınar, ilçenin nüfusunun yüzde 40'ının geçimini dondurmacılıktan sağladığını aktardı. Çamardı Belediyesi ile Çamardı Dondurmacılar Derneği işbirliğinde düzenlenen etkinlikte konuşan Başkan Pınar şunları söyledi; "İlçemiz nüfusunun yarısı dondurmacılıkla geçimini sağlıyor. Ancak biz istiyoruz ki; bu işi bireysel yapmaktan ziyade kurumsal bir kimlik altında yapmaları ve marka haline gelmeleri. Dondurma denilince akla Çamardı'nın gelmesini ve sektörde söz sahibi olmayı istiyoruz. Bu ilk festivalimiz ama ilerde daha da geliştirerek ilçemizi bu konuda marka yapmak hedefindeyiz. Çünkü burada üretilen dondurmalar tamamen doğal ve katkı olarak tamamen meyve kullanıyor. Bu da ilçemiz dondurmalarını en sevilen dondurma haline getiriyor" diye konuştu.

" Türkiye'de 9 bin Çamardılı dondurmacı var"

Türkiye genelinde 9 bin Çamardılı dondurmacı olduğunu kaydeden Çamardılı Dondurmacılar Derneği Başkanı Yasin Kürkçü ise derneğin amacının ilçede yapılacak festival ve fuarlarla Çamardı dondurmasını herkese duyurmak olduğunu belirtti. Kürkçü; " Çamardı'da 1.'sini düzenlediğimiz festivalimiz güzel gidiyor. Geleneksel hale getireceğimiz bu etkinliğimizi daha da geliştirerek yapacağız. Çamardı dondurmasını özel kılan yüzde yüz doğal dondurma yapmamız. Doğal salep, süt ve meyvelerden ürettiğimiz dondurmalarımızla ülke genelinde iddialıyız" ifadelerine yer verdi. Festivalde Çamardı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Şefika Karlı dondurma üretim süreçlerinde üreticilerin dikkat etmesi gerekenler hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Yapılan konuşmaların ardından etkinlikte emeği geçenlere teşekkür plaketi verilirken 100'den fazla çeşit dondurma katılımcılara ikram edildi.