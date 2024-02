Çamaş Belediyesi Altyapı ve Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

Yerel

Ordu'nun Çamaş Belediye Başkanı Mahmut Ayparçası, ilçe genelinde altyapı ve yol çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Çamaş Belediyesi tarafından ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde başlatılan çalışmalar devam ediyor. Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından altyapı, yol genişletme ve mevcut asfalt yolların onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Belediye Başkanı Mahmut Ayparçası, yaşanabilir bir şehir anlayışı ile ilçe genelinde çalışmalar sürdürdüklerini söyledi. Sıcak hava şartlarını değerlendirerek, çalışmaları hızlandırdıklarını kaydeden Başkan Ayparçası, "Çamaş'ımızı her caddesi ve her sokağıyla güzelleştirerek geliştirmek ve standardını yükseltmek için çalışıyoruz. İlçemizin her noktasında eksikleri tamamlamaya devam ediyoruz. Bir yandan yeni yollar ve altyapı çalışmaları yaparken, mevcut yollarımızın da onarımlarını gerçekleştiriyoruz. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle de çalışmalarımızı hızlandırdık" diye konuştu. - ORDU