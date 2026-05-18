Başkan Arslan genç çifti mutlu günlerinde yalnız bırakmadı

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, dünya evine giren Hakan Ongun ile Nurgül Kubur çiftinin nikahlarını kıydı.

Denizli'de Milli Eğitim Müdürlüğü'nden emekli olan Mazlum ve Fadime Ongun çiftinin oğulları, sürücü kursu işletmecisi sahibi Hakan Ongun, Akköy Mahallesi'nin köklü ailelerinden Mehmet ve Raziye Kubur çiftinin hemşire kızları Nurgül Kubur ile düzenlenen görkemli düğün töreniyle dünya evine girdi. Yoğun katılımın olduğu düğün gecesi, renkli görüntülere sahne oldu. Düğün törenine iş, siyaset ve eğitim camiasından çok sayıda davetli katıldı. Gecede Hakan – Nurgül Ongun çiftinin nikah şahitliğini İrfan Hepşen ve Aleyna Odabaşı yaptı. Genç çiftin nikahını Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan kıydı. Nikah töreninde salonda alkışlar yükselirken Başkan Arslan, evliliğin sevgi, saygı ve anlayış üzerine kurulması gerektiğini belirterek Hakan ve Nurgül çiftine ömür boyu mutluluk dileklerinde bulundu. Başkan Arslan, evlilik cüzdanını gelin Nurgül Ongun'a teslim etti.

Nikahın ardından genç çift ilk danslarını davetlilerin alkışları eşliğinde gerçekleştirdi. Daha sonra Ege kültürünün önemli simgelerinden olan zeybek oyunu sahne aldı. Hakan ve Nurgül Ongun çiftinin sergilediği uyumlu zeybek performansı geceye damga vururken, davetliler çifti uzun süre ayakta alkışladı. Düğün boyunca çalınan hareketli müziklerle konuklar doyasıya eğlendi. Gecenin ilerleyen saatlerinde hazırlanan dev düğün pastası alkışlar eşliğinde kesildi. Davetliler genç çiftle bol bol fotoğraf çektirirken, aileler de bu özel günün mutluluğunu yakınlarıyla paylaştı.

Damadın babası Mazlum Ongun, bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm davetlilere teşekkür ederek, "Evlatlarımızın böylesine güzel bir ortamda yuva kurmalarından büyük mutluluk duyuyoruz. Katılan, arayan ve iyi dileklerini ileten herkese ailemiz adına teşekkür ederim" dedi. - DENİZLİ