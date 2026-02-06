Küçük bir mektupla yıllar sonra gelen büyük vefa

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerin ardından Çameli Belediyesi ve Belediye Başkanı tarafından deprem bölgesine ulaştırılan yardım kolileri, aradan geçen yıllara rağmen unutulmayan bir gönül bağının oluşmasına vesile oldu.

Çameli ilçesinden Fatma Naz Kağnıcı isimli bir kız çocuğunun, yardım kolisinin içerisine bıraktığı mektup; Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan depremzede bir aile için umut ve moral kaynağı oldu.

Aradan 3 yıl geçmesine rağmen, o gün gönderilen yardım kolisi ve mektubun etkisini hala yüreklerinde hissettiklerini belirten Levent Şengün ve Nuran Şengün çifti, Çameli Belediyesine gönderdikleri teşekkür yazısıyla vefa borçlarını dile getirdi.

İskenderun'dan gönderilen yazıda; başta Belediye Başkanı olmak üzere Çameli Belediyesi'ne, Çameli halkına ve yardım sürecinde emeği geçen herkese teşekkür edilerek, "Bugün yaşadığımız mutluluğu tarif etmek zor. Zor günümüzde yanımızda olan Çameli ilçesini ve o güzel yürekleri unutmadık" ifadelerine yer verildi.

Depremzede Şengün çifti, yardım kolisinin içinden çıkan mektubu yazan Fatma Naz Kağnıcı'ya da özel olarak teşekkür ederek, kendi küçük ama yüreği dağlar kadar büyük bu anlamlı davranışın hayatlarında derin ve unutulmaz bir iz bıraktığını vurguladı. Ayrıca İskenderun halkı adına da Çameli ilçesine şükranlarını sunduklarını ifade etti. - DENİZLİ