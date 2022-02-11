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Çameli ilçesinde 2022 yılının ilk nikahı kıyıldı - Son Dakika

Çameli ilçesinde 2022 yılının ilk nikahı kıyıldı

11.02.2022 15:07
Çameli ilçesinde 2022 yılının ilk nikahı kıyıldı

Çameli Belediyesi konferans salonunda 2022 yılının ilk nikah merasiminde Güzide ve Tugay Uçar çifti dünya evinde girdi.

Çameli Belediyesi konferans salonunda 2022 yılının ilk nikah merasiminde Güzide ve Tugay Uçar çifti dünya evinde girdi.

Çameli Belediyesi konferans salonunda 2022 yılının ilk nikah töreninde nikah memuru, Tugay Uçar ve Güzide Kurt isimli çift hayatlarını birleştirecek olan imzalarını attı. İlçede 2022 yılının ilk nikahını gerçekleştirmiş olmanın heyecanını Tugay ve Güzide çifti yaşadı. Belli sayıda davetlinin katılmasından dolayı, merasime katılamayan çiftin yakınları ve arkadaşları için sosyal medyadan canlı yayın gerçekleştirdi.

İmzalarını atan Güzide ve Tugay Uçar çifti, "Çameli'de 2022 yılının ilk nikah merasiminin bizim olması çok güzel, heyecanlıyız mutluyuz" dedi.

Çameli Belediyesi yetkilileri ise dünya evine giren çifte mutluluklar diledi. - DENİZLİ

Çameli ilçesinde 2022 yılının ilk nikahı kıyıldı
Çameli ilçesinde 2022 yılının ilk nikahı kıyıldı
Çameli ilçesinde 2022 yılının ilk nikahı kıyıldı

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Evlilik, Çameli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çameli ilçesinde 2022 yılının ilk nikahı kıyıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çameli ilçesinde 2022 yılının ilk nikahı kıyıldı - Son Dakika
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