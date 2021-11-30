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Çameli'nin kilim motifleri koruma altında - Son Dakika

Çameli'nin kilim motifleri koruma altında

30.11.2021 23:50

Çameli'nin kilim motifleri koruma altında Yüz yıllardır dokunan kilimlerin motifleri, coğrafi işaret alınarak koruma altına alındı Denizli'nin Çameli ilçesinde yüz yıllardır dokunan kilimlerin motifleri, gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için coğrafi işaret alınarak koruma altına alındı.

Çameli'nin kilim motifleri koruma altında

Yüz yıllardır dokunan kilimlerin motifleri, coğrafi işaret alınarak koruma altına alındı

DENİZLİ - Denizli'nin Çameli ilçesinde yüz yıllardır dokunan kilimlerin motifleri, gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için coğrafi işaret alınarak koruma altına alındı. Kaymakamlık ve belediye tarafından açılan kursa katılan 20 kadın koruma altındaki motiflerden kökboyası ile renklendirdikleri iplerle kilim dokuyarak gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlıyor.

Denizli'nin Çameli ilçesinde yüzyıllardır kökboyası ile renklendirilen iplerle kara tezgahlarda el emeği göz nuru ile dokunan kilimlerin motifleri coğrafi işaret alınarak koruma altına alındı. İlçede kaymakamlık, belediye ve halk eğitim müdürlüğü tarafından Elmalı Mahallesi'nde açılan kursa katılan 20 kadın tarafından koruma altındaki motiflerden kilim dokunarak gelecek kuşaklara aktarılması sağlanıyor. Kadınlar tarafından dokunan kilimlerin Çameli Üreten Kadınlar Derneğinde sergilendiğini anlatan Çameli Belediyesi Kültür ve Turizm Danışmanı İbrahim Putgül, "Özellikle Çameli kilimi Çameli dokuması bizim yörük kültürümüzü sergileyen özellikle motifleriyle ve dokuma teknikleriyle kök, boyasıyla yıllardan ve tarihten gelen bir geleneğimiz. Tüm evlerimizde bu güne kadar kadınlarımız geçlerimiz analarımız kilimleri ve dokuma yaparlardı. Fabrika ürünleri çıktıktan sonra, ürünler artık kaybolmaya yüz tutmuştu. Bundan dolayı biz Çameli kiliminin ve dokumasının Coğrafi işaretini aldık ve Çameli Kaymakamlığı, belediye ve halk eğitim işbirliğiyle bir atölye kurduk. Çameli kiliminin ve el halı dokumasının teknikleriyle beraber renkleri ile beraber birbirlerine olan özleşmiş desenleri ve artık koruma altına aldık. Coğrafi işaretimiz ile beraber bu ürünleri hala yeni gelişen nesillere aktarıyoruz onlara dokutturuyoruz ve koruma altına alıyoruz şuanda da 20 yakın kadınımız çalışıyor" dedi.

Çameli Kilimin özellikleri

Çameli kilimi uzun yıllardır yörede üretilen el dokuması üründür. Çameli kilimi yüzde 100 yün, yüzde 100 kök boya ve yüzde yüz kirman ipi kullanılarak tamamıyla el dokuması olarak üretilir. Çameli kilimlerinin motif ve renklerinde canlılık ile çeşitlilik öne çıkar Çameli kiliminde kullanılan motif işleme tekniği kabartma şeklindedir. Fonda bulunan renkler düz zemin oluştururken motif onun üzerinde kabarmış bir şekilde durmaktadır. Kabartma motifin de ip üç dört kat kullanılmaktadır. Aynı zamanda motiflerde şeritlerde bulunur. Çameli kilimlerinin üzerindeki motifler yaşanılan çağın özelliklerinin yanı sıra yöre kültürü gelenek görenek ve kilimi dokuyan kişinin beklentilerine göre oluşmuştur. Analık ve doğurganlık bereket ve uğur, kısmet, mutluluk, neşe, uzun ömür, kahramanlık ve kuvvet kötü bakışları uzaklaştırma soyun ölümsüzlüğünü simgeleyen ve benzeri motifler kullanılır.

Çameli'nin kilim motifleri koruma altında
Çameli'nin kilim motifleri koruma altında
Çameli'nin kilim motifleri koruma altında
Çameli'nin kilim motifleri koruma altında

Kaymakamlık, Denizli, Çameli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çameli'nin kilim motifleri koruma altında - Son Dakika


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