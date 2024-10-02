Cami Çocuk Buluşması Etkinliği - Son Dakika
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Cami Çocuk Buluşması Etkinliği

Cami Çocuk Buluşması Etkinliği

Hakkari'de düzenlenen etkinlikte Vali Yardımcısı, caminin önemini vurguladı.

02.10.2024 16:34
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Hakkari Vali Yardımcısı Furkan Berber, Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Cami Çocuk Buluşması'na katılarak, "Cami, dinimiz İslam'ın kurumsallaşmış temel değerlerinden biridir" dedi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle İl Müftülüğü tarafından "Cami Çocuk Buluşması" programı düzenlendi. Merkez Ulu Camii'nde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programda konuşan Vali Yardımcısı Berber, "Cami, dinimiz İslam'ın kurumsallaşmış temel değerlerinden biridir. İslam medeniyetinde bir mekan ikamet yeri olarak düşünüldüğünde oraya önce cami inşa edilir. Ondan sonra etrafına hanlar, hamamlar ve evler yapılır. Müslüman toplumun hayat merkezinde camiler vardır. Kıymetli çocuklar, camilere gelmeye devam edin. Orada gördüklerinizi dikkatlice inceleyin ve yakınlarınıza anlatın. İmanın ve İslam'ın şartlarını öğrenin ve yaşayın. Camide adaletli olmayı, koşuyu gözetmeyi, anne-babaya iyi davranmayı, doğru olmayı, yalandan kaçınmayı, insan haklarına riayet etmeyi ve kul hakkına girmemeyi öğrendiğimiz için, Allah katında yükselmemizin en büyük mekanı camilerdir" dedi.

İl Müftüsü Hüseyin Okuş ise "Değerli çocuklar, Rabbim bahtınızı ve tahtınızı güzel eylesin. Bereketli ve uzun ömürler versin. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki 'Allah'ın yeryüzünde en çok sevdiği mekanlar cami ve mescitlerdir.' Camiler minare ve kubbeleriyle kültürümüzü süsleyen en güzel mabetlerdir. Allah'a ve Peygamberine inandıktan sonra onun ilke ve prensiplerini öğrenip yaşadığımız mekanların başında cami ve mescitler gelir. Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ederken ilk olarak Kuba'ya mescit inşa etmiştir. Dolaysıyla cami ve mescit kültürümüz, Peygamber Efendimiz döneminden bu yana devam etmekte olup dünya var oldukça devam edecektir" şeklinde konuştu.

Programa din görevlileri ve kalabalık bir çocuk grubu katıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cami Çocuk Buluşması Etkinliği - Son Dakika

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