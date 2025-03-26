Cami Etkinlikleriyle Çocukların İlgi Merkezi - Son Dakika
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Cami Etkinlikleriyle Çocukların İlgi Merkezi

Cami Etkinlikleriyle Çocukların İlgi Merkezi

Akyazı'da imam, teravih sonrası etkinliklerle çocukları camiye çekiyor, eğlenerek öğrenmelerini sağlıyor.

26.03.2025 13:41
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde görev yapan imam, haftanın iki günü teravih namazı sonrasında düzenlediği etkinliklerle çocukların eğlenerek öğrenmelerini sağlıyor. Denge kule, balık tutmaca, tespih ve mendil kapmaca, meyve sepeti gibi çeşitli etkinlikleri duyan çocuklar adeta camiye akın ediyor.

Bedilkazancı Merkez Camisi'nde 5 yıldır imamlık yapan Nurettin Aktürk, çocukların camiye ilgisini arttırmak için yaptığı çalışmalarla görenleri hayrete düşürüyor. Haftanın salı ve cuma günlerinde teravih namazı sonrasında düzenlediği etkinliklerle çocuklara Ramazan ayının manevi duygusunu yaşatmaya çalışan Aktürk, vatandaşlardan takdir topluyor. Denge kule, balık tutmaca, tespih ve mendil kapmaca, meyve sepeti gibi çeşitli etkinlikleri ve hediyeleri duyan çocuklar ise adeta camiye akın ediyor. Çocukları hem kötü alışkanlıklardan uzak tutmak hem de dini bilgileri eğlenerek öğretme gayesiyle bu etkinlikleri gerçekleştirdiğini aktaran Aktürk, nesillerin ilim ve dini bilgilerle yetişmesi için elinden gelen tüm gayreti gösterdiğini aktardı.

"Gayemiz, çocuklarımızı camiden soğutmamak"

Bedilkazancı Merkez Camii imamı Nurettin Aktürk, "Gayemiz, çocuklarımızı camiden soğutmamak. Camiyle yetişmeleri ve daha ileriki yıllarda caminin bu atmosferini kendilerinde sağlamak. Salı ve cuma akşamları olarak belirledik çünkü ailelerden bu şekilde talep geldi. Bunun akabinde çocuklarımız camiye geldikleri zaman cami adabını namaz öncesinde aktarıyoruz, namazlarını güzel bir şekilde ifa ediyorlar büyüklerine herhangi bir rahatsızlık vermeden. Teravih namazlarından sonra çocuklarımızla mendil kapmaca, halat çekme gibi farklı oyunlarla hem geceyi ihya etmiş oluyoruz hem de çocuklarımıza Ramazan ayının güzelliğini yaşatmış oluyoruz. Geçen sene başladık bu etkinliklere bu sene de sayımız Ramazan'ın ilk başlarında belli başlı seviyelerdeydi ama ailelerimizin güzel tepkileri neticesinde bu sayı daha da yükseldi. Çevremizdeki camilere eşlik eden çocuklar da buraya gelmeye başladı. Yüksek seviyede katılım olmaya başladı ve faydasını da gördük. Ailelerde bu hususta bize destek oldu, mesafesi olanlar çocuklarını araçlarıyla bu camiye getirdiler" dedi.

"Bu benim motivasyonumu arttırıyor"

Camiye severek geldiğini belirten 12 yaşında Dursun Emin Öztürk, "Teravihleri kaçırmamaya özen gösterdim. Kendi mahallemdeki camide müezzinlik yapıyorum salı ve cuma günleri hocamız oyun oynatıyor diye bu camiye geliyorum. Hocamız sağ olsun namaz sonrası oyunlar oynatarak daha çok çocuğun buraya gelmesini sağlıyor. Burada müezzinlik yaparken içime güzel his doğuyor, güzel oluyor buraya gelmek" derken Emir Kayahan, "Teravihten sonra oyun oynandığı için buraya geliyorum. Mahallemde de namaz kılmaya devam ediyorum ama sadece salı ve cuma günleri buraya geliyorum. Bu benim motivasyonumu arttırıyor, heyecan verici ve gelme istediğim de çok artıyor. Müezzinlik yapmaya başlayacağım inşallah bunun için gayret gösteriyorum" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cami Etkinlikleriyle Çocukların İlgi Merkezi - Son Dakika

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