Camide Kur'an-ı Kerim eğitimi alan çocuklara bıçakla 'uslu durun' uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Camide Kur'an-ı Kerim eğitimi alan çocuklara bıçakla 'uslu durun' uyarısı

Camide Kur\'an-ı Kerim eğitimi alan çocuklara bıçakla \'uslu durun\' uyarısı

Diyarbakır'da bir camide Kur'an-ı Kerim dersi gören öğrencilerin yaramazlık yaptığını iddia eden yaşlı adam, bıçakla 'uslu durun' uyarısı yaptı. Olay, 13 Şubat tarihinde saat 17.30 sıralarında Bağlar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Camii'nde meydana geldi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

18.02.2024 22:42  Güncelleme: 22:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Camide Kur'an-ı Kerim eğitimi alan çocuklara bıçakla "uslu durun" uyarısı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir camide Kur'an-ı Kerim dersi gören öğrencilerin yaramazlık yaptığını iddia eden yaşlı adam, bıçakla "uslu durun" uyarısı yaptı.

Olay, 13 Şubat tarihinde saat 17.30 sıralarında Bağlar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Camii'nde meydana geldi. Caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, Kur'an eğitimi alan öğrenciler, iddiaya göre yaramazlık yapınca yaşlı bir adam tarafından sözlü şekilde uyarıldı. Dışarı çıkan yaşlı adam, tekrar yaramazlık yapıldığını görünce elinde bıçakla geri dönerek çocuklara "Uslu durun" dedi. Bunun üzerine çocukların camiden çıktığı görüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

(MHİ-RK-CC-Y)

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Bağlar, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Camide Kur'an-ı Kerim eğitimi alan çocuklara bıçakla 'uslu durun' uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 07:40:55. #1.13#
SON DAKİKA: Camide Kur'an-ı Kerim eğitimi alan çocuklara bıçakla 'uslu durun' uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement