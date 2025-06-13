Camiye Giren Yılan İmam Tarafından Çıkarıldı

Kastamonu'da camiye giren yılan imam tarafından güçlükle çıkartılabildi.

Merkez ilçeye bağlı Aşağı Elyakut köyünde ikindi vakti namazı için camiye giden köy imamı Muzaffer Duman, ayakkabılık bölümünde bir yılan olduğunu fark etti. İmam Duman, o anları 'camiye misafir gelmiş' diyerek paylaştı. Duman, bir süre sonra süpürge yardımıyla yılanı camiden çıkarttı. Doğal ortamına bırakılan yılan bir süre sonra gözden kayboldu. - KASTAMONU