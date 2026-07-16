Çamlıca Camii\'nde 15 Temmuz selası

İstanbul'un simgesi Çamlıca Camii'nde, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü anısına saat 00.13'te sela okundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında tüm Türkiye'de olduğu gibi Çamlıca Camii'nden de yükselen selalar, demokrasi mücadelesinin onuncu yıl dönümünde aynı saatte yeniden yankılandı. Darbe girişiminin seyrini değiştiren manevi birlikteliğin bir sembolü olarak gece yarısı okunan selalar, şehitleri yad etmek ve o gece yaşananları unutmamak adına duygu dolu anlar yaşattı. Camide şehitler için dualar edilirken, 15 Temmuz ruhunun hafızalarda canlı tutulması hedeflendi. Okunan selalarla birlikte bir kez daha demokrasiye sahip çıkma kararlılığı vurgulandı. - İSTANBUL