Çamlıca Camii'nde 15 Temmuz selası - Son Dakika
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Çamlıca Camii'nde 15 Temmuz selası

Çamlıca Camii\'nde 15 Temmuz selası
16.07.2026 00:47
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İstanbul'un simgesi Çamlıca Camii'nde, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü anısına saat 00.13'te sela okundu. Darbe girişiminin seyrini değiştiren manevi birlikteliğin sembolü olan selalar, şehitleri yad etmek ve demokrasiye sahip çıkma kararlılığını vurgulamak amacıyla duygu dolu anlar yaşattı.

İstanbul'un simgesi Çamlıca Camii'nde, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü anısına saat 00.13'te sela okundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında tüm Türkiye'de olduğu gibi Çamlıca Camii'nden de yükselen selalar, demokrasi mücadelesinin onuncu yıl dönümünde aynı saatte yeniden yankılandı. Darbe girişiminin seyrini değiştiren manevi birlikteliğin bir sembolü olarak gece yarısı okunan selalar, şehitleri yad etmek ve o gece yaşananları unutmamak adına duygu dolu anlar yaşattı. Camide şehitler için dualar edilirken, 15 Temmuz ruhunun hafızalarda canlı tutulması hedeflendi. Okunan selalarla birlikte bir kez daha demokrasiye sahip çıkma kararlılığı vurgulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

15 Temmuz, İstanbul, Çamlıca, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çamlıca Camii'nde 15 Temmuz selası - Son Dakika

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