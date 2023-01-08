Çamlıca Camii otoparkına araç stokladılar - Son Dakika
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Çamlıca Camii otoparkına araç stokladılar

08.01.2023 10:33

- Çamlıca Camii otoparkına araç stokladılar Çamlıca Camii otoparkında stoklanmış onlarca araç, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

- Çamlıca Camii otoparkına araç stokladılar

İSTANBUL - Çamlıca Camii otoparkında stoklanmış onlarca araç, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. O anları görüntüleyen vatandaş, "Dursun arabalar burada, nasılsa değerlenir" diyerek duruma tepki gösterdi.

Özellikle son yıllarda vatandaşlar sıfır araç bulmakta zorluk yaşarken Çamlıca Camii otoparkına bir filo şirketine ait olduğu iddia edilen onlarca aracın stoklandığı görüldü. Cami otoparkında bulunan araçları bir vatandaş cep telefonu ile kayda alarak duruma tepki gösterdi. Kaydı alan şahıs, "Bu otopark, camiye gelen vatandaşların araçlarını ücretsiz olarak park edebilmesi için tahsis edildi. Filo araçlarının hepsi burada. Araçlarını değerlendiriyorlar. Dursun arabalar burada, nasılsa değerlenir. Bunlar da fırsatçılar" diyerek tepki gösterdi.

(ASK-EK-OK-Y)

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Çamlıca Camii otoparkına araç stokladılar - Son Dakika

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