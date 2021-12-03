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Çamlıca Tepesinden uçan Türk Bayrağı yeniden göndere çekildi - Son Dakika

Çamlıca Tepesinden uçan Türk Bayrağı yeniden göndere çekildi

03.12.2021 00:57
Çamlıca Tepesinden uçan Türk Bayrağı yeniden göndere çekildi

Üsküdar Çamlıca Tepesi'nde şiddetli fırtına nedeniyle koparak uçan ve arama çalışmaları sonucu tekrar bulunan Türk Bayrağı, Çamlıca Tepesinde yeniden göndere çekildi.

Üsküdar Çamlıca Tepesi'nde şiddetli fırtına nedeniyle koparak uçan ve arama çalışmaları sonucu tekrar bulunan Türk Bayrağı, Çamlıca Tepesinde yeniden göndere çekildi.

Üsküdar Çamlıca Tepesi'nde geçtiğimiz yıl göndere çekilen dünyanın en büyük Türk Bayrağı geçtiğimiz günlerde şiddetli fırtına sonrası yırtılarak uçmuştu. Olumsuz hava koşullarının düzelmesiyle birlikte 1000 metrekarelik Türk Bayrağı yeniden Çamlıca Tepesinde göndere çekildi. - İSTANBUL

Türk Bayrağı, Fırtına, Üsküdar, Çamlıca, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çamlıca Tepesinden uçan Türk Bayrağı yeniden göndere çekildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çamlıca Tepesinden uçan Türk Bayrağı yeniden göndere çekildi - Son Dakika
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