Bahadırlı Köyü'nde 2 Bin Kişilik Çiftçi Bayramı
Bahadırlı Köyü'nde 2 Bin Kişilik Çiftçi Bayramı

Bahadırlı Köyü\'nde 2 Bin Kişilik Çiftçi Bayramı
02.05.2026 16:19  Güncelleme: 16:20
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Bahadırlı köyünde düzenlenen geleneksel Çiftçi Bayramı ve köy hayrı 2 bin kişinin katılımı ile yapıldı.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Bahadırlı köyünde düzenlenen geleneksel Çiftçi Bayramı ve köy hayrı 2 bin kişinin katılımı ile yapıldı.

Çan ilçesine Bahadırlı köyünde öğle namazı öncesinde köy camiinde Kuran-ı Kerim ve Mevlidi Şerif Tilaveti yapıldı. Kılınan namazın ardından 2 bin kkişiye pilav, yoğurt ve tatlı ikram edildi. Köy muhtarı İsmail Bektaş "Geleneksel Çiftçi bayramı ve köy hayrımıza katılan tüm misafirlere teşekkür ederim" dedi.

Hayır cemiyetine Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, Çan Belediye Başkanı Harun Arslan, Muhtarlar Derneği Başkanı Turgay Şahin, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bahadırlı Köyü'nde 2 Bin Kişilik Çiftçi Bayramı - Son Dakika

SON DAKİKA: Bahadırlı Köyü'nde 2 Bin Kişilik Çiftçi Bayramı - Son Dakika
