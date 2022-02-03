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Çan'da sağanak yağış sonrası tarlalar su altında kaldı - Son Dakika

Çan'da sağanak yağış sonrası tarlalar su altında kaldı

03.02.2022 14:37

Çan'da sağanak yağış sonrası tarlalar su altında kaldı Çanakkale'nin Çan ilçesinde sağanak yağış sonrası tarlalar su altında kaldı.

Çan'da sağanak yağış sonrası tarlalar su altında kaldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesinde sağanak yağış sonrası tarlalar su altında kaldı.

Çan'da dün sabah saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağış sonrasında Kocabaş çayında su seviyesi yükseldi ve tarlalar su altında kaldı. Kocabaş çayı çevresinde bulunan tarlalar ve seralar su altında kalırken herhangi bir hasar meydana gelmedi. Ekipler, olumsuzluk yaşanabilecek bölgelerde devriye geziyor.

Çan'da sağanak yağış sonrası tarlalar su altında kaldı
Çan'da sağanak yağış sonrası tarlalar su altında kaldı
Çan'da sağanak yağış sonrası tarlalar su altında kaldı

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Çanakkale, Kocabaş, Çan, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çan'da sağanak yağış sonrası tarlalar su altında kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çan'da sağanak yağış sonrası tarlalar su altında kaldı - Son Dakika
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