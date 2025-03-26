Çanakçı Mahallesi Cami Resmi Törenle İbadete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çanakçı Mahallesi Cami Resmi Törenle İbadete Açıldı

Çanakçı Mahallesi Cami Resmi Törenle İbadete Açıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır hasar gören Çanakçı Mahallesi Cami, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden inşa edilerek Ramazan ayında ibadete açıldı. Camide, derslikler ve sosyal alanlar da yer alıyor.

26.03.2025 14:50  Güncelleme: 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Depremde ağır hasar alan kırsal Çanakçı Mahallesi Cami, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden yapıldıktan sonra resmi törenle ibadete açıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Nizip ilçesine bağlı kırsal Çanakçı Mahallesi Cami kullanılamaz hale gelince, halkın ibadet ihtiyacı için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Yeni caminin inşaatını Ramazan ayına yetiştiren ekipler, projeyi tamamladı. Selçuklu mimarisinden esinlenerek inşa edilen cami, 1000 metrekarelik alan üzerinde yer alıyor. İbadete açılan caminin resmi açılışı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, eski Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan, iş insanları ve köy sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Camide 3 derslik de bulunuyor

Geniş ve ferah bir iç mekana sahip olan ibadethanede, 350 kişilik harim ve 100 kişilik mahfel bölümleriyle toplam 450 kişilik cemaat kapasitesi bulunuyor. 28 metre yüksekliğindeki minaresiyle cami, mahalle siluetine estetik bir değer katıyor. İbadetin yanı sıra eğitim ve sosyal alanlarıyla da dikkat çeken yapı, bodrum katında üç derslik ile mekanik ve elektrik odalarına ev sahipliği yapıyor. Avlusunda şadırvanın yer aldığı cami kompleksinde, din görevlisinin konaklaması için 100 metrekare büyüklüğünde 2+1 konut da inşa edildi.

"Şehirde rahmeti, merhameti, şefkati yaydığımızda aslında bütün sorunları çözeceğiz"

Açılış töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, vatandaşları selamlayarak, "Yaptığın işlerin hayırla yad edilmesi önemli. Bu kadim şehrin ensar, güzel bir ruhu var. Bu cami yapılırken büyük bir imece usulüyle çalıştık. Kendi ekibimde büyük bir emek verdi. Ramazan ile aslında bütün iyiliklerle beraber bir dönemi inşa ediyoruz. İşçisinden mühendisine herkes vesile bu camii için. Camimizle birlikte ilimin, irfanın, merhametin, şefkatin en çok ihtiyaç olduğu zamana şahitlik ediyoruz. Şehirde rahmeti, merhameti, şefkati yaydığımızda aslında bütün sorunları çözeceğiz" dedi.

Eski Belediye Başkanı Celal Doğan da yaptığı konuşmada camilerin toplum üzerindeki etkisini ve üstlendiği görevleri yorumlayarak, "Bu köyün camisi 120 yıl önce köy halkının, benim akrabalarımın inşa ettiği bir camidir. Bugün bu nedenle bir açılış yapacağız. Daha kadim bir cami olacak. Fatma hanım kardeşimize cami ihtiyacını söylediğimizde arayış içinde olduğumuzu gördü. Kendisine bu konuda hürmet duygularımı iletiyorum. Sadece bunu yapmadı, köyümüzün mezarlığını, yollarını, elektriklendirmesini ve ışıklandırmasını yaptı. Ayrıca köyün üzerindeki alanın ağaçlandırılması için çalışma yapıldı" ifadelerini kullandı.

Açılışta ayrıca Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar da şehrin diğer camileri hakkında bilgi verdi, Çanakçı Köyü Muhtarı Mehmet Ali Kaya ise teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek cami resmi olarak ibadete açıldı. Ramazan münasebetiyle vatandaşlar ve protokol, cami avlusunda hazırlanan iftar sofrasında bir araya geldi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Kültür Sanat, gaziantep, Çanakçı, Yerel, Yaşam, Cami, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çanakçı Mahallesi Cami Resmi Törenle İbadete Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti
Akaryakıta zam geldi İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Japonya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Japonya'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı

18:47 İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
17:56 İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
17:30 Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
16:47 Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
15:03 İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
08:08 Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı
08:05 Japonya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Japonya'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
07:57 Akaryakıta zam geldi İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar
07:54 Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti
07:42 Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 19:25:56. #7.13#
SON DAKİKA: Çanakçı Mahallesi Cami Resmi Törenle İbadete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement