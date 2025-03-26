Çanakçı Mahallesi Cami Resmi Törenle İbadete Açıldı

Depremde ağır hasar alan kırsal Çanakçı Mahallesi Cami, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden yapıldıktan sonra resmi törenle ibadete açıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Nizip ilçesine bağlı kırsal Çanakçı Mahallesi Cami kullanılamaz hale gelince, halkın ibadet ihtiyacı için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Yeni caminin inşaatını Ramazan ayına yetiştiren ekipler, projeyi tamamladı. Selçuklu mimarisinden esinlenerek inşa edilen cami, 1000 metrekarelik alan üzerinde yer alıyor. İbadete açılan caminin resmi açılışı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, eski Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan, iş insanları ve köy sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Camide 3 derslik de bulunuyor

Geniş ve ferah bir iç mekana sahip olan ibadethanede, 350 kişilik harim ve 100 kişilik mahfel bölümleriyle toplam 450 kişilik cemaat kapasitesi bulunuyor. 28 metre yüksekliğindeki minaresiyle cami, mahalle siluetine estetik bir değer katıyor. İbadetin yanı sıra eğitim ve sosyal alanlarıyla da dikkat çeken yapı, bodrum katında üç derslik ile mekanik ve elektrik odalarına ev sahipliği yapıyor. Avlusunda şadırvanın yer aldığı cami kompleksinde, din görevlisinin konaklaması için 100 metrekare büyüklüğünde 2+1 konut da inşa edildi.

"Şehirde rahmeti, merhameti, şefkati yaydığımızda aslında bütün sorunları çözeceğiz"

Açılış töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, vatandaşları selamlayarak, "Yaptığın işlerin hayırla yad edilmesi önemli. Bu kadim şehrin ensar, güzel bir ruhu var. Bu cami yapılırken büyük bir imece usulüyle çalıştık. Kendi ekibimde büyük bir emek verdi. Ramazan ile aslında bütün iyiliklerle beraber bir dönemi inşa ediyoruz. İşçisinden mühendisine herkes vesile bu camii için. Camimizle birlikte ilimin, irfanın, merhametin, şefkatin en çok ihtiyaç olduğu zamana şahitlik ediyoruz. Şehirde rahmeti, merhameti, şefkati yaydığımızda aslında bütün sorunları çözeceğiz" dedi.

Eski Belediye Başkanı Celal Doğan da yaptığı konuşmada camilerin toplum üzerindeki etkisini ve üstlendiği görevleri yorumlayarak, "Bu köyün camisi 120 yıl önce köy halkının, benim akrabalarımın inşa ettiği bir camidir. Bugün bu nedenle bir açılış yapacağız. Daha kadim bir cami olacak. Fatma hanım kardeşimize cami ihtiyacını söylediğimizde arayış içinde olduğumuzu gördü. Kendisine bu konuda hürmet duygularımı iletiyorum. Sadece bunu yapmadı, köyümüzün mezarlığını, yollarını, elektriklendirmesini ve ışıklandırmasını yaptı. Ayrıca köyün üzerindeki alanın ağaçlandırılması için çalışma yapıldı" ifadelerini kullandı.

Açılışta ayrıca Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar da şehrin diğer camileri hakkında bilgi verdi, Çanakçı Köyü Muhtarı Mehmet Ali Kaya ise teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek cami resmi olarak ibadete açıldı. Ramazan münasebetiyle vatandaşlar ve protokol, cami avlusunda hazırlanan iftar sofrasında bir araya geldi. - GAZİANTEP