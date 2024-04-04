Çanakkale Boğazı\'nda TCG Dumlupınar için anma töreni düzenlendi

Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaparken 71 yıl önce Nara Burnu önlerinde İsveç şilebi 'Naboland' ile çarpışması sonucu batan 'TCG Dumlupınar' denizaltısında şehit olan 81 denizci için anma töreni düzenlendi. Şehit denizciler anısına, denizaltının battığı yere çelenk bırakıldı.
Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaparken 71 yıl önce Nara Burnu önlerinde İsveç şilebi 'Naboland' ile çarpışması sonucu batan 'TCG Dumlupınar' denizaltısında şehit olan 81 denizci için anma töreni düzenlendi. Vali İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen törenin yapılacağı 'TCG Anafartalar' Denizaltısına geçti. Vali İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, öğrenciler ile birlikte 4 Nisan 1953'te İsveç bayraklı 'Naboland' adlı gemiyle çarpışarak batan 'TCG Dumlupınar'ın anısına denize çelenk bıraktı. Ardından şehit denizciler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. 'TCG Türkeli' gemisinden töreni takip eden askerler, gaziler ve şehit yakınları, öğrenciler ve izciler 1 dakika boyunca çalınan siren eşliğinde selam durarak, 'TCG Dumlupınar' denizaltısı şehitlerini andı.
'TCG Anafartalar' denizaltısında düzenlenen ilk anma törenin ardından Vali İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı SG.Kd.Bn. Ercan Oran, askerler, gaziler ve şehit yakınları ikinci anma töreninin yapılacağı Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığındaki Nara Barbaros Şehitliği'ne geçti. Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığındaki Nara Barbaros Şehitliği'nde yapılan anma töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla Türk bayrağı göndere çekildi. Anma töreninde, Üsteğmen Anıl Boztepe tarafından günün anlam ve önemi hakkında yapılan konuşmadan sonra şehitler için dua edildi. Vali İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen tarafından şehitlik defteri imzalandı. Protokol üyeleri, gaziler ve şehit yakınları, şehitliği ziyaret edip karanfil bıraktı.
Dumlupınar kazası
Donanmaya katılışını takiben çeşitli görevler alan ve başarıyla yerine getiren 'TCG Dumlupınar' denizaltısı, en son 'TCG I. İnönü' denizaltısı ile birlikte Ege'de icra edilecek 'Blue Sea' isimli NATO tatbikatına katılmak için 1 Nisan 1953 günü saat 16.00'da Gölcük'ten hareket etti. İki gün süren görevin ardından dönüşe geçen 'TCG Dumlupınar', 3 Nisan'ı 4 Nisan'a bağlayan gece puslu havada Çanakkale Boğazı'na girdi. Burada Marmara Denizi'nden Boğaz'a giriş yapan İsveç bandıralı 'Naboland' isimli ticaret gemisiyle çarpışıp batan 'TCG Dumlupınar' denizaltısındaki 81 denizci şehit oldu. - ÇANAKKALE
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