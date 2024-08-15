Çanakkale Büyükanafarta Köyü Yakınında Orman Yangını

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MEHMET ANDAÇ

(ÇANAKKALE) - Çanakkale'nin Eceabat İlçesi Büyükanafarta köyü yakınında orman yangını çıktı. Yangına müdahale sürüyor.

Edinilen bilgiye göre; Çanakkale'nin Eceabat İlçesi Büyükanafarta köyü yakınındaki ormanda saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı ziyarete kapatılırken, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.