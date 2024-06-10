1 Ton 800 kilogramlık boğa rekor fiyata alıcısını bekliyor - Son Dakika
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1 Ton 800 kilogramlık boğa rekor fiyata alıcısını bekliyor

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyünde, Kurban Bayramı öncesinde isimli 1 ton 800 kilogram ağırlığındaki boğa 340 bin TL satışa çıkarıldı. Boğanın fiyatı adeta ikinci el otomobillerle yarışıyor.

10.06.2024 09:21  Güncelleme: 11:53
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyünde, Kurban Bayramı öncesinde isimli 1 ton 800 kilogram ağırlığındaki boğa adeta ikinci el otomobillerle yarışarak 340 bin TL satışa çıkarıldı.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Çanakkale genelinde kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı. Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyünde, 37 yıldır büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hasan Yavaş'ın (55) 4 yaşındaki simental cinsi 4 yaşındaki boğa 1 ton 800 kilograma ulaştı. Baba mesleği olan büyükbaş hayvan yetiştiriciliğini devam ettiren Hasan Yavaş, Kurban Bayramı öncesinde 1 ton 800 kilogram ağırlığındaki boğa 340 bin TL'den satışa çıkardı. Fiyatı adeta ikinci el otomobiller ile yarışan boğa, günlük 15 kilo buğday, arpa, mısır ve fabrika yemi tüketiyor.

"KARKAS'TA 1 TON GELMESİ LAZIM"

Çanakkale'de 37 yıldır büyükbaş hayvan besi çiftliğinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yaptığını belirten Hasan Yavaş, "Paşaköy köyünde kurbanlık dana besliyorum. Bu danamız kurban bayramı için hazırladık. Satılık. Şu anda 1 ton 800 kilogram geliyor. Karkas'ta 1 ton gelmesi lazım. Bu danamızın fiyatı 340 bin TL. Nasip, hayırlı müşteriler diyelim" dedi.

1 Ton 800 kilogramlık boğa rekor fiyata alıcısını bekliyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 1 Ton 800 kilogramlık boğa rekor fiyata alıcısını bekliyor - Son Dakika

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