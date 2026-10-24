Çanakkale'de 13 kamu hastanesinin hizmet sunumu toplantıda masaya yatırıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de 13 kamu hastanesinin hizmet sunumu toplantıda masaya yatırıldı

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Çanakkale\'de 13 kamu hastanesinin hizmet sunumu toplantıda masaya yatırıldı
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Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde, İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Görgülü başkanlığında düzenlenen toplantıda 13 kamu hastanesinin sağlık hizmet sunumu değerlendirildi. Toplantıda güçlü yönler ve gelişime açık alanlar ele alınarak iyileştirme hedefleri görüşüldü.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde Kamu Hastaneleri Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Görgülü başkanlığında; Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Halil Gürkan Çoban, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Huriye Ünal, Destek Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Yavuz Adanur ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Deniz Utku Altun'un katılımlarıyla, Çanakkale'de kamu hastanelerinin başhekimleri, idari ve mali hizmetler müdürleri ile sağlık bakım hizmetleri müdürlerinin yer aldığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Çanakkale'deki 13 kamu hastanesinin sağlık hizmet sunumları kapsamlı olarak değerlendirildi. Sağlık tesislerinin mevcut durumları, hizmet sunumundaki güçlü yönleri ve gelişime açık alanları ele alınarak sağlık hizmetlerinin daha ileriye taşınmasına yönelik hedefler ve iyileştirme çalışmaları görüşüldü.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çanakkale'de 13 kamu hastanesinin hizmet sunumu toplantıda masaya yatırıldı - Son Dakika
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