Çanakkale'de 15 Temmuz anma etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Çanakkale'de 15 Temmuz anma etkinlikleri düzenlendi

Çanakkale\'de 15 Temmuz anma etkinlikleri düzenlendi
16.07.2025 01:25
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Çanakkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Çanakkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle saat 20.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda Çanakkale Vali Vekili Ömer Şahin tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Ardından 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu ve milli birlik yürüyüşü gerçekleştirildi. Çanakkale Boğazı'nda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörlerden havaya su sıkılarak gösteriler yapıldı. İskele Meydanı'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda sancak teslim töreni gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından 15 Temmuz şehitleri için dua edildi.

Programda konuşan Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, "Bu millet istiklaline aşık bir millet. Bu millet hürriyetine aşık bir millet. Bu millet esaret altında yaşamayı kabul etmiyor, etmemiş. Binlerce yıldır kendi yönettiği kendi kurduğu devletler çatısı altında yaşamış, kendi bayrağı altında yaşamış, hür, yaşamış. 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım' diyor ya şair. Milletimizin en güzel ifadesi bu. Böyle bir millete ve onun devletini ele geçirerek vatanımızı bir işgal girişimiyle karşılaştık. 15 Temmuz darbe girişimi bir işgal teşebbüsüdür. Eğer başarılı olunsaydı. Bu vatan bu topraklar Anadolu Trakyasıyla beraber işgal edilecekti. Bu nasıl bir işgaldi, milletin menfaatini, milletin geleceğe ilişkin hesabını, planını bir tarafa bırakan kendine büyük diyen devletlerin menfaatlerinin peşinden koşan bir yönetim demek. Başarılı olunsaydı böyle bir yönetim olacaktı. Bu darbe teşebbüsü bertaraf edilince Türk millet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi milli menfaatleri doğrultusunda kendi bağımsız kararlarını aldı, kendi bağımsız politikalarını uyguladı" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Çanakkale Mehteran Takımı tarafından gösteri gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrenciler şiirler okurken, 15 Temmuz Belgeseli gösterimi de yapıldı. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bağlantı sağlayarak 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi günü konuşmasını gerçekleştirdi.

Programa, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çanakkale'de 15 Temmuz anma etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

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