Çanakkale’de 29 Ekim coşkusu

Çanakkale'de Cumhuriyetin 103'üncü yıl dönümü, kordon boyunda gerçekleştirilen törenle kutlandı.

Tören, saat 11.00'de kordon boyundaki Kayserili Ahmetpaşa Caddesi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Törende konuşan Vali Ömer Toraman, "Cumhuriyet, bir milletin kendi geleceğine sahip çıkmasının, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun ve geleceğini kendi iradesiyle belirleme kararlılığının ifadesidir. 29 Ekim 1923, Türk milletinin asırlardır taşıdığı bağımsızlık iradesinin, Milli Mücadele'de ortaya koyduğu eşsiz fedakarlığın ve istiklal uğruna verdiği mücadelenin Cumhuriyet ile taçlandığı tarihi bir dönüm noktasıdır" dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okunarak, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölüğü gösteri sundu. Kortej geçişi ile sona eren törende ayrıca Çanakkale Boğazı'nda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkör tarafından su gösterisi yapıldı.

Törene Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Boğaz ve Garnizon Komutan Vekili Deniz Albay Murat Torunoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, öğrenciler, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.