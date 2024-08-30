Çanakkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Çanakkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Töreni Düzenlendi

Çanakkale\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Töreni Düzenlendi

Çanakkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşma yapıldı ve resmi geçit töreni gerçekleştirildi.

30.08.2024 13:11  Güncelleme: 13:17
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Çanakkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra Vali Doç. Dr. Ömer Toraman, valilik binasında tebrikleri kabul etti. Ardından Kordon Boyu'nda düzenlenen törende Vali Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ve Çanakkale Belediye Başkan Vekili Öznur Benderlioğlu Doğangün vatandaşların bayramını kutladı.

Törende Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşma yapan İkmal Binbaşı Çağlar Çırak, "Bugün yüce Türk milletinin büyü fedakarlıklarla verdiği milli mücadelenin zaferle taçlandırıldığı Büyük Taarruz'un 102. yıldönümü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Gününü büyük bir coşku ve gururla kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan bu zafer, sadece vatan topraklarının düşmandan kurtarılmasını sağlamamış, bu zaferle Anadolu'nun Türk yurdu olduğu tescillenerek, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde ilelebet payidar kalacak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinin de temelleri atılmıştır. Kahraman Türk ordusunun kendisinden sayıca çok daha üstün olan işgal ordusuna karşı başlatılan her safhasıyla düşünülerek hazırlanan ve Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bizzat sevk ve idare edilen bu harekat ile kazanılan eşsiz zafer Türk ordusunun yüksek kudret ve kahramanlığının tüm dünyaya gösterildiği muazzam bir eser olmuştur. Bu eşsiz zafer Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderlik ve komutanlık dehası ile ordu millet bütünlüğü içinde kazanılmıştır" dedi.

Ardından resmi geçit töreni yapıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ve Sahil Güvenlik ekipleri de su gösterisi gerçekleştirdi.

Törene Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Öznur Benderlioğlu Doğangün, siyasi partilerin temsilcileri, askeri personel ve vatandaşlar katıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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