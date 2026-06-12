Çanakkale'de 672. Yıl Dönümü Kutlaması - Son Dakika
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Çanakkale'de 672. Yıl Dönümü Kutlaması

Çanakkale\'de 672. Yıl Dönümü Kutlaması
12.06.2026 12:57
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gelibolu'nun fethinin 672. yıl dönümünde anma etkinliklerine katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin ve Gelibolu'nun fethinin 672. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Çanakkale'de düzenlenen anma programlarına katıldı. Gazi Yakup Bey Türbesi'ni ziyaret eden Kurtulmuş'a, boğaz seyri sırasında "Çelik Kanatlar" helikopter ekibi muhteşem bir gösteriyle eşlik etti.

Türk tarihinin en stratejik dönüm noktalarından biri olan Anadolu'dan Rumeli'ye geçişin ve Gelibolu'nun fethinin 672. yıl dönümü, Çanakkale'de devlet protokolünün katılımıyla düzenlenen görkemli törenlerle kutlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, bu tarihi misyonun anısını yaşatmak ve komutanları yad etmek amacıyla kente gelerek anma etkinliklerine katıldı. Program kapsamında ilk olarak Lapseki'nin Çardak beldesinde bulunan tarihi Gazi Yakup Bey Türbesi'ni ziyaret eden TBMM Başkanı Kurtulmuş, burada Kur'an-ı Kerim tilavetini dinleyerek dua etti ve türbeye çiçek bıraktı.

Nusret Mayın Gemisi ile tarihi seyir

Gazi Yakup Bey Türbesi'ndeki anma merasiminin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, Çanakkale Savaşı'nın efsanevi kahramanı Nusret Mayın Gemisi ile Çanakkale Boğazı'nı geçerek Gelibolu'ya doğru hareket etti. Yaklaşık 45 dakika süren boğaz seyri sırasında Türk donanması ve kolluk kuvvetleri gövde gösterisi yaptı. Denizdeki geçiş merasimine Kıyı Emniyeti, Deniz Polisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve GESTAŞ'a ait gemilerin yanı sıra çok sayıda yerel balıkçı teknesi ile özel yatlar Türk bayraklarıyla eşlik etti.

Çelik Kanatlar ve F-16'lar gökyüzünü fethetti

Görkemli anma yürüyüşü ve deniz seyrine havadan da muazzam bir destek geldi. Nusret Mayın Gemisi'nin boğazdaki ilerleyişi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı havacılık efsanesi "Çelik Kanatlar" helikopter gösteri ekibi, bir adet UH-60 Kara Şahin helikopteri ile geminin hemen üzerinde nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Aynı dakikalarda Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 3 adet F-16 savaş uçağı da gökyüzünde selamlama ve gösteri geçişine imza attı. Denizde ve havada oluşan bu milli gurur tablosu izleyenlerden büyük alkış topladı.

Devlet erkanı Gelibolu'da bir araya geldi

Geniş bir katılımla icra edilen kutlama ve anma programında; Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, Lapseki Kaymakamı Cafer Ekinci, 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir katıldı. Siyasi kanattan ise AK Parti MKYK Üyesi Fatih Şahin, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Balıkesir AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey ve AK Parti Çanakkale İl Başkanı Abdurrahman Kuzu ile askeri erkan, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş tarihi ana şahitlik etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çanakkale'de 672. Yıl Dönümü Kutlaması - Son Dakika

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